Immigrazione, il Pd: “Da Fratelli d’Italia mai una soluzione, solo superficiali elenchi”

“Come al solito Fratelli d’Italia non perde tempo per fare confusione e per trattare i temi in modo superficiale. L’articolo uscito qualche giorno fa sull’intervento della Guardia di Finanza ad Arcidosso ne è l’ennesima dimostrazione“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il coordinamento di zona del Pd dell’Amiata grossetana.

“L’operazione del Comando provinciale della Guardia di Finanza, che ci risulta essere stata condivisa e coordinata in sinergia con l’amministrazione comunale di Arcidosso, ha permesso di scoprire un’abitazione in cui erano presenti molti più inquilini del dovuto – continua la nota -. Questo tipo di controlli avvengono sempre grazie alla collaborazione tra le locali forze dell’ordine e le istituzioni del territorio e non è il primo intervento di questo tipo che avviene ad Arcidosso. Segno che su questo argomento l’attenzione dell’amministrazione è alta. Parlando di questo fatto, Amati e Ceccherini si sono concentrati completamente sui soliti luoghi comuni riguardanti gli immigrati, tutto per favorire un approccio al problema teso a parlare alla pancia dell’elettorato, visto che la loro consueta modalità di comunicazione è sempre quella da campagna elettorale. Ma cercare di governare i problemi della nostra società è cosa più complessa“.

“Fratelli d’Italia non fornisce un’analisi seria, ma fa solo un elenco della spesa – spiega il Pd -. Quali sono le loro proposte per permettere a queste persone di vivere meglio e per garantire a questi lavoratori salari migliori? Un minore sfruttamento? Il rispetto dei loro diritti? Siamo certi che continuare nella direzione intrapresa dalle amministrazioni e dalle forze dell’ordine locali di collaborare in sinergia per effettuare sempre maggiori controlli possa scardinare alla radice situazioni come quelle scoperte recentemente dalla Guardia di Finanza a cui va la nostra riconoscenza. Questo tipo di interventi sono regolati da leggi varate dai Governi di centrosinistra contro il caporalato e altri reati, e vanno solo applicate, al netto delle difficoltà legate alla carenza di organico che purtroppo sono sempre più esigui, anche se sembra che i nostri avversari non ne siano a conoscenza“.

“Ci chiediamo, inoltre, se Amati e Ceccherini ritengono che questa situazione riguardi solo Arcidosso e non Castel del Piano, dove il centrosinistra non governa, e dove l’attuale forza di maggioranza, nel suo programma elettorale, aveva promesso un censimento dei cittadini extracomunitari, un atto che noi riteniamo folle – termina il comunicato -. In attesa delle risposte di Amati e di Ceccherini, grossetano che è presente solo nei giornali e mai sul territorio, noi continueremo a sostenere le amministrazioni che cercano una soluzione umana per gli umani nel rispetto della legge”.