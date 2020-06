Inceneritore, il Pd: “No all’impianto e a soluzioni che ne prevedano il recupero”

“Il centrodestra a trazione leghista non perde occasione di evidenziare le contraddizioni del Pd in tema inceneritore, visto che la Regione Toscana, governata dal centrosinistra, è l’organo legalmente predisposto alle autorizzazioni ambientali“.

A dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.

“Le contraddizioni però non stanno come la bellezza negli occhi di chi guarda, ma hanno dei riscontri – spiega Termine -. Non vogliamo scomodare il leghista Zaia che autorizza l’inceneritore di Mestre contro la municipalità, ma Salvini prima afferma che l’inceneritore è un ferro vecchio, per poi aggiungere di essere favorevole agli inceneritori moderni di ultima generazione. Forse intende dire che se Scarlino Energia costruisse 3 nuovi forni l’impianto potrebbe andare bene? Per il Pd quella localizzazione è sbagliata e non è accettabile nè il ferro vecchio nè il ferro nuovo“.

“Sosteniamo questa posizione in tutte le sedi e il sindaco Benini avrà il nostro sostegno ad opporsi contro l’inceneritore con ogni strumento legale. A margine Salvini ha presentato la candidata a presidente della Regione Toscana, l’europarlamentare e assessore del Comune di Cascina Susanna Ceccardi. La candidata ha tenuto a sottolineare che quando lei era alle medie inferiori il nostro candidato Giani era già amministratore – conclude Termine –. È vero, peccato che quando lei è nata (1987) il candidato del centrodestra Massimo Di Giacinto erano già 2 anni (1985) che era consigliere comunale di Follonica. Chi è senza lungo corso scagli la prima pietra“.