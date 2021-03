Emergenza Covid: il sindaco proroga la sospensione delle attività scolastiche in presenza

L’ordinanza sindacale che regolamenta le attività scolastiche a distanza sarà prorogata di una settimana.

Questa la decisione presa dal sindaco di Follonica Andrea Benini, dopo il confronto diretto con le dirigenti scolastiche, Marrata, Ciaffone e Brunello, e il responsabile del dipartimento di igiene della Asl Toscana Sud, il dottor Spagnesi

Sarà quindi prorogata la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole superiori e per le classi seconde e terze delle scuole medie.

“Abbiamo aspettato questa mattina per incontrarci – dichiara il sindaco – per avere più chiara la situazione a livello regionale. Ieri si è, infatti, riunito l’organismo consultivo voluto dal presidente Giani per monitorare ed assumere decisioni sulla situazione del contagio da coronavirus nelle scuole. Ho avuto modo di confrontarmi anche con il presidente Giani perchè Follonica è uno dei 70 comuni toscani il cui parametro di contagio oscilla sul limite dei 250 positivi ogni 100.000abitanti, numero limite per determinare provvedimenti di chiusura delle scuole o di passaggio in zona rossa. Oggi siamo sotto il limite, ma con un margine stretto, che ci obbliga, quindi, alla massima attenzione; quel numero, non è, infatti, statico e la situazione potrebbe evolversi, in un senso o nell’altro, nel giro di pochi giorni.

Abbiamo deciso quindi, insieme alle dirigenti, di prorogare la sospensione delle attività in presenza di alcune scuole, per limitare la pressione sulle scuole e permettere una migliore organizzazione all’interno delle scuole stesse. Persistono, infatti, situazioni di quarantena per alcune classi e abbiamo, quindi ritenuto più opportuno prorogare la didattica a distanza, senza assumere un provvedimento più ampio, che avrebbe limitato eccessivamente le lezioni in presenza.

Le scuole sono sicuramente uno degli ambienti più controllati e nei quali i protocolli vengono gestiti con precisione, quindi l’ordinanza va posta nel percorso necessario di bilanciamento fra le necessità educative, che non vanno sacrificate oltremodo, e quelle sanitarie, che teniamo costantemente sotto controllo. Non si tratta di un provvedimento indiscriminato di chiusura, ma assunto alla luce di un percorso condiviso con le scuole, valutando situazioni specifiche e nella piena consapevolezza che, in caso di chiusura totale, sarebbero i bambini e le bambine più piccoli, per i quali la didattica a distanza è più difficile o proprio impraticabile, a sostenere il peso più gravoso.

Mi riservo, comunque, di valutare già da lunedì l’evoluzione del contagio, in modo da essere pronto ad estendere ulteriormente l’ordinanza per casi specifici“

Saranno mantenute in presenza le attività laboratoriali, le prove Invalsi per le quinte superiori e le attività per i ragazzi e le ragazze con bisogni educativi speciali.

Durante questo fine settimana saranno rafforzati i controlli sul territorio, grazie all’impegno preso insieme con il Prefetto e le Forze dell’ordine, che presidieranno in maniera ancora più intensa strade e lungomare per evitare pericolosi assembramenti. Nello scorso weekend sono state elevate multe e un provvedimento di chiusura temporanea.