Rinnovo convenzione pescatori, l’opposizione: “Il Comune snobba la questione”

“In qualità di consiglieri comunali del gruppo Pd-Area Riformista e del gruppo M5S denunciamo il fatto che sulla questione della convenzione con la Società Orbetello Pesca Lagunare, che va in scadenza il 31 dicembre prossimo, l’amministrazione non ha ancora ritenuto di coinvolgerci e neppure di informarci sulle decisioni che la stessa ha intenzione di assumere e sulle quali, a regola, dovrebbe anche pronunciarsi il Consiglio comunale“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle di Orbetello.

“Facciamo presente che ai primi di ottobre abbiamo sollecitato il sindaco sia sulla stampa, sia con una richiesta del consigliere Velasco di convocazione della conferenza dei capigruppo, ad informare i consiglieri e i cittadini sulle decisioni prese al riguardo – continua la nota –. Eppure la questione della convenzione per la pesca in laguna è una di quelle fondamentali per il nostro comune per molte ragioni: economiche, sociali, ambientali ed anche culturali, ed è una di quelle su cui sarebbe opportuno un coinvolgimento di tutto il Consiglio comunale e dell’intera cittadinanza. Invece, ad oggi l’amministrazione tiene all’oscuro tutti e quindi siamo legittimati a pensare che ancora non ha preso una decisione. E ciò è gravissimo, perché la Giunta, al momento dell’insediamento, nel 2016, sapeva bene che tre anni dopo la convenzione sarebbe scaduta, per cui già da tempo avrebbe dovuto affrontare il problema e assumere una decisione”.

“In questi ultimi mesi come consiglieri abbiamo esercitato il nostro diritto di accesso agli atti ed abbiamo potuto constatare che vi sono pareri legali, richieste del sindaco agli uffici, e relazioni del dirigente, tutti documenti datati dal mese di maggio al mese di settembre, e ciò, a nostro parere, dimostra che il sindaco e la Giunta soltanto all’ultimo momento hanno cominciato ad affrontare il problema. Oltretutto, dall’esame di questi documenti abbiamo potuto constatare che non vi è chiarezza ed univocità di indirizzo circa i diversi aspetti della questione del rinnovo o meno della convenzione – termina il comunicato –. Pertanto, poiché non siamo stati minimamente considerati e riteniamo che il sindaco e la Giunta siano nella più totale confusione, già da ora comunichiamo che, come forma di protesta contro tale comportamento, inqualificabile dal punto di vista istituzionale ed irresponsabile dal punto di vista della gestione amministrativa di una così importante problematica, non parteciperemo ad atti che abbiano come oggetto, sotto tutti gli aspetti, la questione della convenzione con la società Orbetello Pesca Lagunare“.