L’opposizione: “Offese sui social da parte del consigliere di maggioranza, il sindaco intervenga”

“Forse nessuno sa, e non sarebbe una colpa grave, che nel Consiglio comunale di Gavorrano, nelle fila della maggioranza Biondi, c’è un certo Fabio Ferrini, entrato a seguito della rinuncia di Giorgia Bettaccini, ex assessore della ex Giunta Iacomelli, ma stessa maglia del Pd gavorranese. Tale Ferrini era in panchina ed ora gioca in prima squadra“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione Gaetano Di Curzio sindaco.

“Ebbene, detto Ferrini ‘ha dato dell’idiota’ giorni fa su Facebook a chi si lamentava e protestava (sotto il profilo umano) per i drammatici fatti di Bibbiano. Ha distribuito offese a destra e manca come fosse un seminatore di sentenze, protervo sul suo scranno di giudice, autonominatosi ‘saggio di turno’ – continua la nota –. A prescindere dai risultati che la Magistratura produrrà su tale vicenda, viene da chiedersi da quale pulpito parla tale Ferrini, quale virtù nascosta egli possieda per sentirsi autorizzato a sparare sentenze ed offendere pubblicamente con epiteti violenti chi da lui dissente. Forse, nella sua inconsapevole nullità, si è dimenticato di essere Consigliere comunale a Gavorrano e non il centravanti della Dinamo Web, cioè un amministratore pubblico e non uno stagista del calcetto estivo in pineta. Quindi, se la capacità di ‘giocatore offensivo’ è l’unica qualità che egli possiede, siamo altamente preoccupati che sieda sui banchi della maggioranza del sindaco Biondi, il quale fin qui ha comunque saputo mantenere un atteggiamento politico molto english e politically correct”.

“Come può Biondi consentire ad un suo Consigliere comunale di berciare offese agli utenti dei social, quando lo stesso sindaco Biondi si veste spesso da maestro nei nostri confronti, tentando di bacchettarci per le imprudenze espressive (dice lui) contenute nei nostri comunicati stampa – prosegue l’opposizione –? Come può il sindaco di una comunità giustificare, avallare e tacere davanti a cotanta maleducazione civica? A Ferrini invece consente tutto, anche il linguaggio offensivo, che va ben oltre quello degli scaricatori di porto. Eh no, qualcosa non quadra.

O tale Ferrini chiede subito scusa alle donne e uomini che ha pubblicamente offeso sui social, oppure se ne vada dall’assise istituzionale e si dimetta dal Consiglio comunale, ove tipi come lui non hanno ragione di stare. La comunità gavorranese non lo merita. Ne troveremo un altro, eticamente a norma“.

“Ed infine rivolgiamo un cortese invito al sindaco Biondi: che la pianti di star lì a sentenziare ogni nostro intervento, definendolo quando ‘inutile polemica’ e quando ‘propaganda elettorale’, e si dedichi maggiormente al proprio gruppo di maggioranza – termina la nota -, affinché possa davvero essere espressione di politically correct”.