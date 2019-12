Sparatoria in via della Pace: un morto, un’altra persona ferita

Omicidio a Grosseto, ieri sera.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, intorno alle 21, in via della Pace, un uomo ha sparato ad altri due che gli avevano suonato a casa.

Un uomo di 29 anni, di origine colombiane, è morto, mentre l’altro uomo, un 40enne senegalese, è rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Ad esplodere i colpi di arma da fuoco uno straniero, che è poi fuggito.

Sul movente sono aperte varie ipotesi, compresa quella di un regolamento di conti. Le indagini sono seguite dalla Polizia.

“L’episodio della scorsa notte è un fatto grave, che scuote gli animi di una città che fortunatamente non è abituata ad eventi così drammatici che devono essere ripudiati in maniera categorica – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Non è ancora maturo il momento per commentare né interpretare quello che è successo ma dalle primissime notizie pare che il fatto sia maturato in contesto criminale. Siamo fiduciosi del lavoro che gli investigatori della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Grosseto, stanno conducendo in queste ore per chiarire motivi e dinamiche e assicurare i colpevoli alle giustizia”.