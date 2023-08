Economia circolare: in Consiglio comunale si parla del progetto di Iren Ambiente

Scarlino (Grosseto). Si riunisce il Consiglio comunale di Scarlino: la seduta è in programma lunedì 28 agosto alle 15 nella sala Auser di Scarlino Scalo. All’ordine del giorno la presa d’atto del progetto di Iren Ambiente Spa e l’impegno al recepimento della variante urbanistica contestuale alla chiusura positiva della conferenza dei servizi. Alla riunione saranno presenti anche i tecnici dell’azienda per presentare il progetto.

Il polo di economia circolare

La Regione Toscana mercoledì 30 agosto, tramite la Conferenza dei servizi, si esprimerà sul rilascio del Provvedimento di autorizzazione unica regionale per il “Progetto di realizzazione del nuovo polo integrato di economia circolare di Scarlino”, che consiste nella demolizione degli impianti industriali attualmente presenti e nella realizzazione di una piattaforma integrata di valorizzazione e recupero di materie da rifiuti, costituita dagli impianti per il trattamento del legno, dei fanghi, di pulper (residui di carta), e per la depurazione di rifiuti liquidi. Il Consiglio comunale si esprimerà in vista del recepimento della variante allo strumento urbanistico vigente, che sarà contestuale alla chiusura positiva della conferenza dei servizi.

«Abbiamo valutato tutti gli aspetti del progetto proposto da Iren – spiega il sindaco Francesca Travison –, anche attraverso il supporto di un tecnico esterno nominato dal Comune, oltre a quello dei dipendenti comunali: nelle nostre linee di mandato parlavamo di economia circolare e questo piano rientra in quell’obiettivo. La proposta di Iren mette fine all’incenerimento dei rifiuti, il vecchio impianto sarà completamente demolito e diverrà definitivamente un capitolo chiuso. L’economia circolare oggi rappresenta il futuro nella gestione dei rifiuti, tenendo sempre ben presente la necessità primaria di rispettare l’ambiente che ci circonda, la salute dei cittadini e le opportunità di lavoro che ne deriveranno per il territorio».