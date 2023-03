Toponomastica: nascono in città via Almirante, via Berlinguer e via della Pacificazione nazionale

Grosseto. La lottizzazione BorgoNuovo, ad est della città, sarà attraversata da via della Pacificazione nazionale, via Giorgio Almirante e via Enrico Berlinguer. La Giunta comunale ha ratificato la recente decisione della commissione toponomastica di intitolare alcune nuove vie cittadine.

Le nuove vie

L’atto deliberativo di ratifica costituisce l’ultimo passaggio di un percorso avviato lo scorso anno in Consiglio comunale, teso a celebrare, attraverso l’intitolazione di due vie a due grandi esponenti politici, la pacificazione nazionale. Per questo, la strada che collegherà Largo delle nazioni agli edifici in costruzione prenderà il nome di via della Pacificazione nazionale. La stessa si dividerà su due tratti: via Giorgio Almirante, sulla destra, e via Enrico Berlinguer, sulla sinistra.

Nello stesso atto è stato ratificato il cambio di denominazione di alcune vie cittadine. In particolare, il tratto che parte da via Rosellana e va verso strada di Brancaleta prenderà il nome di via del Corbezzolo, mentre via dei Vecchi casali, diventerà adesso via privata dei Vecchi casali.

Il commento di sindaco e assessore

“E’ sicuramente un progetto molto importante che c’eravamo prefissati di raggiungere – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -; intitolare queste strade alla pacificazione nazionale e a personalità così significative per la storia democratica italiana rappresenta la volontà della nostra amministrazione di onorare e rispettare la loro memoria e il ricordo comune.“

“La strada che collegherà Largo delle Nazioni agli edifici in costruzione – spiega l’assessore alla toponomastica del Comune di Grosseto e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, l’onorevole Fabrizio Rossi – prenderà il nome di via della Pacificazione nazionale. La stessa strada si ramificherà poi in due tratti: il primo, via Giorgio Almirante sulla destra, l’altro, via Enrico Berlinguer sulla sinistra“.

“Questo argomento, da sempre, è stato per noi molto sentito – commenta il deputato di Fratelli d’Italia –. La pacificazione nazionale è da sempre stata una priorità del vecchio leader del Msi. Tra l’altro, i rapporti con l’altra parte erano certezza, lo testimonia la presenza dello stesso Giorgio Almirante alla camera ardente prima dei funerali di Enrico Berlinguer. Circostanza ricambiata alla morte di Giorgio Almirante dal partigiano Giancarlo Pajetta”.

“Già nell’aprile del 2018 questo tema di intitolare le future strade della nostra città ad Almirante e Berlinguer fu portato e approvato in Consiglio comunale. Pertanto, con il verbale di delibera di oggi da parte della Giunta comunale, tutto questo a breve sarà realtà ed è un chiaro e netto segnale verso tutti. Questa è la differenza che c’è tra Fratelli d’Italia, che da sempre prova a portare avanti un serio dialogo politico, con chi invece continua fare dell’odio ideologico e politico il proprio cavallo di battaglia“, conclude Fabrizio Rossi.