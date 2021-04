Controlli anti Covid: si rifiutano di indossare la mascherina, multati dai Carabinieri

In occasione delle festività pasquali, i Carabinieri del Comando provinciale di Grosseto hanno pianificato una serie di controlli rinforzati, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti covid.

Tale situazione si è verificata nei giorni della settimana in corso e proseguirà con maggiore frequenza nel ponte pasquale, dove potrebbe registrarsi un aumento dei flussi di persone nei luoghi pubblici, in giorni che sono da tempo stati decretati come “rossi” dal Governo e che pertanto comportano le note restrizioni ai movimenti.

Ma anche nei giorni scorsi, in cui è stata in vigore la zona rossa in Toscana, non sono mancate le multe: a Grosseto, infatti, una pattuglia del Nucleo radiomobile è intervenuta nella zona della stazione ferroviaria, dove era stato segnalato un gruppo di giovani stranieri privi di mascherina.

I Carabinieri si sono avvicinati al gruppo ed hanno intimato di distanziarsi ed indossare le protezioni, ricevendo tuttavia in risposta sorrisi di scherno e risposte di sfida al pacato invito. I militari hanno quindi proceduto al controllo dei documenti, accertando che tre di loro, tra i 20 e i 25 anni, di nazionalità tunisina, erano irregolari sul territorio dello stato, di cui due già con precedenti reati a loro carico in materia di immigrazione. Al termine i due sono stati inviati in Questura per regolarizzare la loro posizione, mentre il terzo è stato denunciato perché irregolare sul territorio dello Stato. Naturalmente, tutti sono stati multati per non aver indossato le protezioni individuali