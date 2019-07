Depuratore, la maggioranza presenta una mozione: “Il Comune si attivi per trovare una soluzione”

“Dal momento in cui ci siamo insediati abbiamo subito affrontato la problematica del depuratore, cercando di dare un contributo fattivo al lavoro svolto dall’amministrazione comunale in questo periodo“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi di maggioranza nel Consiglio comunale di Follonica.

“Per questo, come gruppi consiliari, nella mozione proposta ieri nel Consiglio comunale, abbiamo richiesto alla Giunta e al sindaco tre cose importanti – continua la nota -: di attivarsi per raggiungere soluzioni sia nel breve che nel medio/lungo termine, al netto degli investimenti che sosterrà Acquedotto del Fiora, valutando anche di proseguire con la richiesta di opportuni risarcimenti (o sconti) per i cittadini colpiti da tale situazione, visti i disagi, economici e d’immagine, senza dimenticarci le limitazioni dovute a cattivi odori. Di farsi portavoce di un incontro insieme all’Autorità idrica toscana e all’amministratore delegato di Acquedotto del Fiora per mettere in programma la progettazione ed il rifacimento di un nuovo sistema di depurazione per la nostra area di competenza. Di chiarire inoltre i rapporti con Acquedotto del Fiora, viste le responsabilità sancite dal contratto siglato. Il tutto per salvaguardare gli interessi e la salute dei cittadini nelle opportune sedi”.

“L’approvazione di questa mozione da parte del consiglio Comunale rappresenta la volontà di proseguire un lavoro chiaro – termina il comunicato –, che mette Follonica e le sue esigenze al primo posto“.