Misericordia, la Lega: “Dermatologia senza sala operatoria, la Regione intervenga”

“Da oltre un mese il reparto di dermatologia di Grosseto non può eseguire operazioni”.

E’ la denuncia del consigliere regionale della Lega Marco Casucci che ha interrogato il presidente della Regione Enrico Rossi.

“L’ospedale Misericordia – sostiene Casucci- ha un reparto di dermatologia che offre perstazioni di alto livello e che si è distinto per lo studio di terapie innovative ed efficaci. Effettua circa 300 operazioni in day surgery all’anno, con una modalità clinico-organizzativa complessa che permette di eseguire interventi di ricovero diurno ed oltre duemila in regime ambulatoriale. Dal 15 aprile non si possono eseguire operazioni in quanto non è possibile utilizzare la sala operatoria per mancanza di personale”.

Una indisponibilità di sala che, secondo Casucci, pagano i cittadini. “Impossibilità di eseguire operazioni – afferma Casucci- che dura ormai da un mese, comporta inevitabilmente lunghe attese per pazienti, non di rado affetti da patologie con un alto rischio di mortalità”.

Casucci ricorda anche come lo scorso 13 aprile sia stata inaugurata, alla presenza del presidente Rossi, dell’assessore Saccardi e di altre autorità la nuova ala dell’ospedale “mentre si sbandieravano le strumentazioni sanitarie e le tecnologie di ultima generazione– sostiene Casucci- e si parlava della presenza di numerose opere d’arte e del senso dell’accoglienza della struttura, contemporaneamente si taceva del problema della carenza del personale”. Da qui la richiesta di Casucci al presidente Rossi su “quali iniziative urgenti – scrive- abbia intrapreso o intenda intraprendere per ripristinare la piena funzionalità del reparto di dermatologia del Misericordia”.

Sul tema interviene anche il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi. “La Lega – afferma Ulmi- appresa questa situazione da parte del personale sanitario si è fatta parte diligente di informare il consigliere Casucci che, essendo attento al nostro territorio, ha portato avanti la questione a livello regionale, ma allo stesso tempo pensiamo che sia inammissibile che questa situazione non sia stata portata all’attenzione del consiglio dal nostro unico rappresentante del territorio, il capogruppo del Pd Leonardo Marras”.