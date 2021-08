Lavori pubblici, la minoranza: “Il Comune raschia il barile per interventi dell’ultimo minuto”

“L’amministrazione orbetellana è riuscita nell’impresa di fare 3 Consigli comunali in 20 giorni, approvando il rendiconto e l’assestamento di bilancio con i termini ampiamente scaduti, per reperire i fondi dall’avanzo e tentare di fare nell’ultimo mese quello che non è stato fatto in anni: smaltimenti di rifiuti ingombranti, speciali e pericolosi, tetto della scuola di Polverosa, manutenzione ordinaria di edifici scolastici, asfaltature di tutti i tipi, taglio dell’erba per 100mila euro con la tassa di soggiorno rimborsata dallo Stato, ecc..”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo Pd-Area riformista, del gruppo misto e del Movimento 5 Stelle.

“Quindi il fatto che, in pieno mese di agosto, vengono stanziati circa 2 milioni e mezzo di euro, raschiando il barile, per lavori pubblici ordinari tralasciati da anni e tutto ciò ad un mese e mezzo dal voto, dovrebbe rendere bene l’idea a tutti i cittadini non solo dell’incapacità amministrativa del sindaco uscente – termina la nota -, ma anche della pericolosità per le casse comunali di un secondo mandato di Casamenti”.