Cascate del Mulino, la minoranza: “Comune acquista terreni per parcheggio, cittadini non informati”

“Come gruppo di minoranza ci troviamo quotidianamente ad informare la cittadinanza sull’attività dell’amministrazione Morini che, invece di illustrare le tematiche importanti, come quella del mega impianto fotovoltaico a Montauto, nella comunicazione pubblica si limita ad una sterile autocelebrazione di questioni secondarie“.

A dichiararlo è Tradizione e Futuro, gruppo di opposizione nel consiglio comunale di Manciano.

“La giunta comunale, senza darne alcuna notizia, ha approvato una delibera di indirizzo per acquistare alla cifra di 96.000 euro due terreni agricoli nel cuore della vallata delle Terme di Saturnia. Dalla delibera n. 27 del 23 febbraio 2021 si apprende che i due ettari e mezzo si trovano in mezzo a strutture ricettive ed abitazioni e saranno utilizzati per la realizzazione di un mega parcheggio per autobus – continua la nota -. Prima di procedere all’acquisto, chiediamo all’assessore all’urbanistica Luca Pallini di illustrare il progetto ai cittadini, in quanto, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, nei lotti di terra da lui individuati non risulta alcuna possibilità di realizzare un parcheggio o un’area di servizi per le cascate del Mulino. A meno che l’assessore non voglia sperperare 100mila euro, in un momento drammatico come questo, per acquistare quello che ad oggi può essere solo un campo di patate, è bene che prima di procedere spieghi pubblicamente tutto l’iter urbanistico che intende mettere in atto“.

“In questi mesi sono emerse proposte alternative che la maggioranza non ha mai voluto analizzare, né con i cittadini, né con le strutture ricettive, né tantomeno con le varie forze politiche e con i comitati civici. Come gruppo consiliare continuiamo a ribadire che ogni intervento sull’area delle cascate del Mulino deve essere frutto di un percorso partecipato che produca una progettualità seria, fattibile e risolutiva, riqualificando e valorizzando l’esistente – termina la nota -. Il nostro territorio ha bisogno di uno sviluppo sostenibile e di progettualità concrete, soprattutto ora che ci sono molte possibilità di finanziamenti europei, che generino entrate da destinare al turismo, non di interventi sconclusionati funzionali solo a gettare un po’ di fumo negli occhi in ottica dell’imminente campagna elettorale“.