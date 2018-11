ledonnenonsitoccano: la Lega in piazza per distribuire spray al peperoncino

La Lega di Grosseto, aderendo alla giornata indetta dal movimento in Toscana, in questo weekend organizzerà alcuni eventi pubblici sul tema #ledonnenonsitoccano.

“A Grosseto, Follonica, Arcidosso, Magliano e Isola del Giglio verranno anche distribuiti alcuni spray al peperoncino alle neo iscritte, saranno raccoglieranno testimonianze e ci sarà modo di relazionarsi direttamente con gli eletti e i dirigenti del nostro movimento – si legge in un comunicato della Lega -. Sarà anche una prima occasione per aderire alla manifestazione di Roma dell’8 dicembre con il leader Matteo Salvini, per la quale saranno organizzati dei bus anche dalla nostra provincia“.