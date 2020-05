Inceneritore, Marras: “L’impianto resta inadatto, confermo la mia contrarietà”

“La società ha presentato un nuovo progetto, ne aveva facoltà, ma credo che si voglia far passare per innovativo qualcosa che, invece, non è nulla più di un po’ di trucco al progetto vecchio che è stato bocciato da più parti, a partire dal Consiglio di Stato per arrivare alla Regione stessa. Trovo, quindi, comprensibili le reazioni di Andrea Benini e le condivido, la mia posizione è e resta contraria all’attivazione di un impianto obsoleto che non può garantire i necessari standard di tutela ambientale e sanitaria. L’avvio del nuovo procedimento è comprensibile solo sul piano giuridico-formale, Ma dal punto di vista sostanziale, si deve bocciare smontando il progetto pezzo per pezzo anche attraverso una nuova inchiesta pubblica per la Via con la partecipazione diretta dei Comuni e la richiesta contestuale della valutazione di impatto sanitario”.

Così Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana, commentando la notizia dell’avvio del procedimento per valutare la ripartenza dell’inceneritore di Scarlino.