Regionali, la Lega: “Vivarelli Colonna candidato prestigioso, stiamo valutando”

“Vivarelli Colonna sarebbe una candidato prestigioso alla presidenza della Regione Toscana“.

Con queste parole Daniele Belotti, commissario nazionale della Lega Toscana, ha commentato le voci secondo le quali il sindaco di Grosseto sarebbe il candidato del centrodestra alle prossime regionali.

Questa mattina, Belotti ha incontrato iscritti e simpatizzanti della Lega grossetana nella sede del Carroccio.

“La Lega sta valutando attentamente diversi candidati alla Regione – ha spiegato il commissario – e Vivarelli Colonna fa parte di questa rosa. Abbiamo tutte le carte in regola per conquistare la Toscana e dobbiamo analizzare con calma quale sia il migliore candidato alla presidenza“.

“Al momento l’ipotesi di una candidatura del sindaco di Grosseto è prematura – ha continuato Belotti -, anche se su di lui stiamo facendo valutazioni importanti. Sicuramente prenderemo una decisione entro il 30 novembre, quando da Firenze partirà la campagna elettorale per le regionali, in modo da muoverci con largo anticipo in vista delle elezioni e costruire intorno al candidato del centrodestra una coalizione forte, composta non solamente da partiti, ma anche da liste civiche. Ci auguriamo che anche in Toscana si crei un’allenza tra Pd e Movimento 5 Stelle, una coalizione fatta solamente per spartirsi poltrone, ma che sulla carta è molto fragile e che ci avvantaggerebbe nella vittoria“.

In merito ad una possibile candidatura di Vivarelli Colonna è intervenuto anche il segretario della Lega, Andrea Ulmi. “Il commissario nazionale del Carroccio ha dato tre opzioni relative alla scelta del candidato per le regionali – ha spiegato Ulmi –: un sindaco, un politico o un esponente della società civile. Se il candidato sarà un politico, dovremo decidere insieme ai nostri alleati di centrodestra se sarà un membro della Lega. Sicuramente sulla scelta peserà anche l’esito delle elezioni regionali in Umbria, in programma domani. Se decideremo di candidare in Toscana un sindaco, senza ombra di dubbio Vivarelli Colonna sarà tra i papabili”.

“Ancora però nessuna decisione è stata presa – ha sottolineato Ulmi –, così come ancora non abbiamo stabilito quale sarà il destino di Vivarelli Colonna nel cui fosse lui il candidato e malauguratamente venisse sconfitto alle regionali. E’ ovvio che la candidatura del sindaco creerebbe dei problemi a Grosseto e dobbiamo confrontarci con gli alleati. La Lega è un partito fortemente ‘gerarchizzato’ e sulla nostra scelta peserà molto anche il parere di Matteo Salvini. In ogni caso, se Vivarelli Colonna fosse il candidato, sarebbe un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall’amministrazione comunale in questi anni e un vanto per la città. Comunque, ripeto, ancora non c’è nulla di certo e tantomeno abbiamo pensato a chi possa sostituire il sindaco nel suo ruolo di primo cittadino. L’unica cosa che per ora vogliamo è vincere le regionali, a prescindere dal candidato“.

“Non abbiamo alcuna fretta di scegliere il candidato – ha aggiunto l’onorevole Mario Lolini –, anche perchè la coalizione di centrosinistra non ha ancora fatto alcun passo in tal senso“.

“La Lega ritiene importante la Toscana e Grosseto – ha sottolineato l’onorevole Paolo Grimoldi, anch’egli intervenuto all’incontro di questa mattina –. Puntiamo a vincere le elezioni e vogliamo tornare al Governo nazionale quanto prima. Il Carroccio sostiene con tutte le sue forze la Maremma e la regione“.