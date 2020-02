Golfo Follonica, la Lega: “Discarica in mare aperto, Governo avvii subito verifiche”

“Il Governo faccia luce sul disastro ambientale nel Golfo di Follonica. La notizia sulla presenza di ecoballe presenti sul fondo è gravissima. Si parla di 63 tonnellate di rifiuti perduti cinque anni fa dalla nave Ivy, battente bandiera delle Isole Cook e diretta a Varna. La quantità di veleni che sarebbero stati dispersi in mare apre scenari drammatici e inquietanti e come tali richiedono verifiche specifiche e immediate. Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro dell’ambiente. Occorre fare subito chiarezza: la stessa che non può e non deve essere più rimandata con la scusa del pasticcio burocratico legato alla nomina del commissario straordinario che avrebbe dovuto gestire l’emergenza.

Non saranno certo i cavilli o l’inerzia delle istituzioni a risolvere il problema di quella che si annuncia a tutti gli effetti come una discarica a mare aperto. Il Governo non eletto non perde occasione per ricordare, a Roma come a Bruxelles, la necessità di una svolta green: ora finalmente ha l’occasione di fare un annuncio in meno e un fatto in più“.

Lo dichiarano i deputati della Lega Donatella Legnaioli, Daniele Belotti, Manfredi Potenti e Mario Lolini, che in proposito hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’ambiente.