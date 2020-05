Maremmana e scuola elementare, al via i lavori: “Due importanti traguardi per la frazione”

“Due bellissime notizie e due importanti traguardi per Albinia in tema di lavori pubblici dopo tanto lavoro della nostra amministrazione comunale“.

Ad annunciarlo, sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Lunedì 11 maggio iniziano i lavori per sistemare la via Maremmana – continua il sindaco -. Nel particolare dall’11 al 16 maggio sarà completamente rimossa la pavimentazione, ormai disastrata e pericolosa, della parte veicolare e realizzato il nuovo manto in conglomerato bituminoso. Tra il 25 e 26 maggio, ultimo step, sarà realizzata con apposito materiale la colorazione in grigio. Non vogliamo più una via disastrata e pericolosa come l’abbiamo ereditata. Una parte della via rimarrà quindi pavimentata, mentre la parte di transito sarà riasfaltata in grigio richiamando il colore della parte pavimentata. Questa triste vicenda sarà finalmente e definitivamente chiusa e il Comune non spenderà un euro“.

“Inoltre, la prossima settimana sarà firmato il contratto per la costruzione della nuova scuola elementare di Albinia con la consegna dei lavori. L’area infatti è stata totalmente liberata da ieri. Inizierà quindi l’installazione del cantiere per poi procedere con l’inizio dell’escavo – termina Casamenti -. Saremo chiaramente presenti alla prima operazione. Un ringraziamento agli uffici e al delegato ai lavori pubblici Roberto Berardi“.