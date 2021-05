Rottura di una condotta, al via i lavori di ripristino: chiusa al traffico una strada

Porto Santo Stefano, domani (19 maggio) al via l’intervento di ripristino dei tecnici di Acquedotto del Fiora.

Tramite le videoispezioni effettuate nella giornata odierna, è stata circoscritta l’area interessata dal cedimento della condotta fognaria verificatosi nella notte e domattina inizieranno i lavori di scavo in via Martiri di Ungheria, a monte del palazzo in cui si è verificato l’allagamento di alcuni scantinati e di un appartamento. La strada rimarrà pertanto chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento.

I lavori di ripristino sono molto complessi e al momento non è possibile stimarne la durata: la condotta su cui è necessario intervenire infatti si trova a una profondità di 5 metri sotto il piano stradale ed è di difficile accessibilità. AdF farà tutto il possibile per procedere rapidamente, compatibilmente con la problematicità dell’intervento, e ripristinare quanto prima la condotta.