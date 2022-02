Giornata internazionale delle donne nella scienza: il Comune intervista la maremmana Paola Caselli

Il Comune di Massa Marittima, con i musei e la biblioteca comunale, partecipa alla Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, realizzando e pubblicando on line, a partire da venerdì 11 febbraio, una video intervista, inedita, alla ricercatrice originaria di Follonica, Paola Caselli, che dal 2004 è direttore del centro di astrochimica del Max Planck Istitute for extraterrestrial Physics, in Germania. Il centro è composto da osservatori, teorici e sperimentatori che studiano l’astrochimica e le sue applicazioni nel campo della formazione delle stelle e dei pianeti. Sarà possibile seguire la videointervista sul canale YouTube dei musei di Massa Marittima e sulle pagine Facebook dei musei, della biblioteca comunale e del Comune.

“La Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza è stata istituita dall’Onu nel 2015 – afferma Roberta Pieraccioli, direttrice dei musei di Massa Marittima e della biblioteca comunale –, per valorizzare le figure femminili che hanno lavorato nel campo della scienza e sono state dimenticate, o sono rimaste in secondo piano rispetto agli scienziati uomini, e per stimolare le ragazze che frequentano i licei ad intraprendere un percorso che le porti a lavorare in campo scientifico; un mondo che è sempre stato prevalentemente maschile, ma in cui le donne si stanno facendo sempre più strada, ricoprendo anche incarichi di prestigio e dando apporti importanti alla ricerca scientifica. In questa Giornata internazionale, i musei e la biblioteca comunale hanno lavorato insieme, per proporre la videointervista. Abbiamo scelto di dar voce ad una ricercatrice, che è espressione del nostro territorio. Una donna che è partita da una città di provincia ed è riuscita ad imporsi a livello internazionale con una carriera brillante. Consiglio a tutti, ed in particolare agli studenti, di ascoltare le sue parole, perché in questa intervista dà consigli utili non solo alle ragazze ma anche ai ragazzi che studiano e vogliono lavorare in campo scientifico.“

“Secondo Save the Children – spiega Irene Marconi, assessore comunale alla pubblica istruzione – solo il 16,5% delle ragazze tra i 25 e i 34 anni si laurea in facoltà scientifico-tecnologiche, a fronte di una percentuale più che doppia di ragazzi. La parità di genere è un obiettivo dell’agenza 2030, ma nel settore scientifico è ancora lontano, a causa degli stereotipi che influenzano anche la scelta del percorso scolastico. Ascoltare una scienziata del nostro territorio che lavora a contatto con laureandi e laureati di tutto il mondo può essere uno stimolo importante per le nuove generazioni. Ci piacerebbe invitarla a Massa Marittima quando rientra in Italia e magari organizzare un incontro con lei in presenza per i nostri studenti.“

Paola Caselli è nata a Follonica nel 1966. Ha studiato Astronomia all’Università di Bologna, dove si è laureata nel 1990. Nel 1994 ha conseguito il PhD in Astrofisica all’Università di Bologna, dopo aver trascorso nove mesi come visiting student alla Ohio State University con Eric Herbst e due anni all’Harvard Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) come borsista pre-dottorato sotto la supervisione di Phil Myers.

Dopo una borsa di studio post-dottorato al CfA, nel 1996 è diventata ricercatrice all’Osservatorio astrofisico di Arcetri a Firenze, dove è rimasta fino al 2005.

Ha trascorso l’autunno del 2005 come Visiting Scientist al Dipartimento di Astronomia della UC Berkeley.

Nel 2006 e nel 2007 è stata Visiting Scholar al Dipartimento di Astronomia dell’Università di Harvard e nel 2007 è diventata professore di Astronomia alla School of Physics and Astronomy dell’University of Leeds. Nel 2013 le è stato concesso un Erc Advanced Grant.

Dal 2014 è direttore del Center for Astrochemical Studies (Cas) al Max-Planck-Institute for Extraterrestrial Physics e professore onorario all’Università Ludwig Maximilian di Monaco; Hasselblad Guest Professor all’Osservatorio spaziale di Onsala nel 2019-2021 e Blaauw Professor all’Università di Groningen nel 2020.