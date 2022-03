“Insuperabile Tour”: Rkomi in concerto al Parco centrale

L’inarrestabile corsa di Rkomi prosegue per tutta l’estate 2022.

Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – “Insuperabile” è certificata oro, “La coda del diavolo” (feat. Elodie) è certificata platino; l’album “Taxi Driver”, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva l’atteso annuncio del suo nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour nei club.

In partenza dal 24 giugno, “Insuperabile Tour” è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porterà Rkomi ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival (Goa Boa, Flowers Festival, Rock in Roma) e nelle più importanti arene della penisola, ma le novità non sono finite. Le prevendite per le nuove date sono disponibili in tutti gli abituali circuiti.

Mercoledì 17 agosto, Rkomi sarà in concerto al Parco centrale di Follonica, nell’ambito della manifestazione “Follonica Summer Nights”.