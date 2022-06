Verso le amministrative, Galli: “Coesione e lavoro comune per aiutare realtà del territorio”

Si è svolto ieri il confronto tra candidati sindaco al Comune di Manciano, organizzato dalla Cna Grosseto: l’incontro ha visto la partecipazione solamente di Rossano Galli, candidato per la lista “Tutti per Manciano – Unione dei cittadini”, che ha avuto l’occasione di dialogare con i cittadini, specialmente sui temi dell’artigianato, dell’imprenditorialità e del ruolo delle amministrazioni pubbliche.

Annarita Bramerini, direttore provinciale di Cna Grosseto, ha dichiarato: “La nostra confederazione è impegnata con diversi progetti per restituire valore al mondo dell’artigianato, anche attraverso attività di sensibilizzazione. In particolare, siamo attenti alla formazione dei giovani e dei futuri artigiani affinchè possano acquisire consapevolezza di tutte le diverse strade per il loro futuro lavorativo. Per perseguire i nostri obiettivi abbiamo bisogno di supporto e collaborazione del settore pubblico perché faciliti il mondo delle imprese e, soprattutto, sia in grado di fornire idee innovative attraverso amministrazioni brillanti. A chi amministrerà Manciano chiediamo di ascoltare e capire le nostre esigenze perché il governo del territorio possa diventare un punto di riferimento per i nostri associati”.

Rossano Galli ha chiuso l’incontro: “La collaborazione con i consorzi del territorio ci permette dialogo e confronto per capire le necessità e prepararci a collaborare. Per il futuro di Manciano serve coesione con le realtà locali e lavoro comune. Le idee innovative che ci chiede la Cna passano in primo luogo dalla competenza e dall’esperienza di amministratori competenti e capaci di approfondire i temi per mettersi al servizio della comunità e sfruttare le potenzialità del territorio. Nella nostra lista abbiamo le persone adatte per raggiungere questi obiettivi. Insieme realizzeremo la comunità energetica per ridurre il prezzo delle bollette e creare una rete di produzione dell’energia sostenibile. Inoltre, faremo in modo di creare una programmazione di eventi per creare una sinergia tra il tessuto imprenditoriale in tutti suoi settori e il turismo così da creare valore per il comune di Manciano“.