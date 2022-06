Incidente sulla Castiglionese, gravi due giovani

Un grave incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 4:00, sulla strada di Castiglione della Pescaia, direzione Macchia Scantona.

Coinvolte due auto e quattro le persone ferite. Due di loro, di cui uno di 18 e uno di 19 anni, entrambi di Grosseto, trasportati all’ospedale Le Scotte di Siena con elisoccorso Pegaso 2 in codice 3, un terzo e quarto, tutti e due di 19 anni, portati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto con ambulanze.

Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto con a bordo due ragazzi al ritorno da una serata in Capannina, avrebbe fatto un’inversione ad U, non accorgendosi del sopraggiungere delle seconda vettura, che li avrebbe presi in pieno.

Sul posto l’auto medica del 118 di Grosseto, una ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, una della Misericordia di Grosseto e una dell’Anpas Roselle. Presenti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.