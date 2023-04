Asili nido gratis: il Comune aderisce alla misura della Regione Toscana

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica aderisce a “Nidi gratis“, il progetto promosso dalla Regione Toscana per l’anno educativo 2023/2024, realizzato grazie al contributo del Fondo sociale europeo.

Come richiedere il contributo

Possono accedere al contributo i nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35mila euro. I genitori si dovranno iscrivere preliminarmente al nido comunale o privato aderente. La domanda dovrà poi essere presentata sull’apposito applicativo regionale dal mese di maggio, con le modalità che saranno specificate nello specifico avviso rivolto alle famiglie. Lo sconto regionale si applica alle famiglie per un massimo di 11 mensilità complessive da settembre 2023 a luglio 2024.

La misura regionale “Nidi gratis” rientra nell’ambito del progetto Giovani Sì. Ciascuna famiglia potrà beneficiare di uno sconto garantito dalla Regione Toscana fino ad un massimo di circa 5.800 euro. Quindi l’abbattimento complessivo delle tariffe e delle rette che eccedono la quota rimborsabile da Inps viene stabilito fino ad un massimo di 800 euro. L’importo della tariffa che supera 800 euro mensili rimane in carico del richiedente. Tutte le informazioni saranno rese disponibili in un apposito bando che sarà approvato e reso disponibile sul sito del Comune di Follonica. L’intervento regionale sarà finanziato con 40 milioni complessivi (20 milioni per anno) tratti da risorse del Fondo sociale europeo 2021-2027.

«Crediamo che da parte della Regione Toscana sia una misura di straordinaria importanza – dichiara l’assessore all’istruzione Barbara Catalani –. Si tratta di un primo passo importantissimo verso la formazione, l’educazione e l’istruzione delle nuove generazioni. Questo contributo vale sia per il nido comunale Le Mimose che per i privati accreditati. È una manovra politica significativa che va nella direzione di combattere le diseguaglianze. Non si tratta di un rimborso: le rette saranno direttamente annullate. L’obiettivo è allargare la platea dei bambini e delle bambine che possono beneficiare degli asili nido e degli altri servizi per la prima infanzia».

Informazioni

Informazioni e tutorial disponibili all’indirizzo www.regione.toscana.it/nidigratis.

Per Comuni e Unioni di Comuni: bandonidigratis@regione.toscana.it

Per le famiglie: nidigratis@regione.toscana.it