Asl, la nuova direttrice sanitaria si presenta: “Offrire motivazioni al personale”

Grosseto. “E’ necessario fare un salto di qualità nell’approccio culturale ai servizi con la collaborazione delle associazioni del Terzo settore”.

Con queste parole, la nuova direttrice della Asl Toscana Sud Est, Assunta De Luca, si presenta nel corso di una conferenza stampa, affiancata dal direttore generale Antonio D’Urso.

“Sono igienista e mi occupo da sempre di epidemiologia – spiega la dottoressa De Luca –. Sono stata direttrice sanitaria della Asl di Rieti durante la pandemia da covid e, a causa di questa emergenza, siamo stati costretti a riorganizzare il sistema sanitario. Questa zona del Lazio è simile alla Asl Toscana Sud Est, dato che comprende 78 comuni, le strutture sanitarie sono distanti tra loro e i collegamenti, così come le comunicazioni, sono difficili. Proprio per questo motivo, abbiamo creato una rete sanitaria e a Rieti è nata la prima Centrale operativa territoriale in Italia”.

“La dottoressa De Luca ha una formazione di sanità pubblica e ha già svolto il ruolo di direttrice sanitaria in un territorio molto simile a quello della Asl Toscana Sud Est – aggiunge Antonio D’Urso, direttore generale della Asl Toscana Sud Est -, anche se più piccolo. Per questo motivo l’ho scelta e il suo incarico terminerà il 21 maggio 2025, contemporaneamente al mio mandato”.

La dottoressa De Luca ha già le idee chiare su come combattere la carenza di medici sia in provincia di Grosseto, che in tutta la Asl Toscana Sud Est: “Bisogna cercare di fa affezionare il personale sanitario al luogo e alla struttura in cui lavora – sottolinea la nuova direttrice sanitaria -. E’ necessario eseguire un lavoro di cambiamento organizzativo per esaltare le competenze di ognuno e offrire nuove motivazioni a chi le ha perse”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è anche Antonio D’Urso, in particolar modo per quanto riguarda la mancanza di medici di famiglia: “Sui medici di base ci sono già l’accordo collettivo nazionale e quello regionale, grazie ai quali siamo al massimo della retribuzione consentita – chiosa il direttore generale -. Possiamo far lavorare i dottori nelle case di comunità Spoke, cioè quelle non finanziate dal Pnrr, ma non possiamo costruire queste strutture in ogni paese. Inoltre, sarebbero necessari maggiori investimenti per gli infermieri”.

Assunta De Luca

La dottoressa De Luca, laureata in Medicina e Chirurgia nel 1994 alla Federico II di Napoli, ha frequentato la scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva all’Università La Sapienza di Roma.

Particolarmente significativa è l’esperienza maturata dalla dottoressa De Luca all’Agenzia di sanità pubblica del Lazio e nell’Azienda regionale dell’emergenza in tema di emergenza territoriale ed ospedaliera, oltre a quella sviluppata in alcune strutture ospedaliere su argomenti di igiene e tecnica ospedaliera (gestione delle liste di attesa ambulatoriali e dei percorsi chirurgici, qualità, accreditamento e rischio clinico).

Degno di nota sono il recente ruolo e i risultati raggiunti in ambito sanitario e sociale come direttrice sanitaria della Asl di Rieti, provincia caratterizzata da dispersione territoriale. E’ in questa sede che ha avviato la Centrale operativa territoriale e ha coordinato la progettazione delle Case della Comunità della provincia.