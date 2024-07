Rimpasto in Giunta: il sindaco Vivarelli Colonna revoca le deleghe all’assessore Sara Minozzi

Grosseto. Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha revocato le deleghe all’assessore Sara Minozzi. Nel prossimo futuro sarà quindi indicato un nuovo componente della Giunta comunale.

“Dopo innumerevoli riunioni e molti mesi trascorsi, le forze politiche non sono riuscite a trarre risultati concreti, sono quindi costretto a dover prendere in mano la situazione. Tutto nasce dalle note vicende interne alla Lega: dinamiche che hanno prodotto importanti cambiamenti nella composizione dei gruppi in Consiglio e, di conseguenza, un disequilibrio nella Giunta comunale, sintesi estrema della maggioranza consiliare. E in democrazia, la legge dei numeri e delle rappresentanze, volenti o nolenti, è determinante. A Sara Minozzi – conclude il sindaco – va il mio più sincero e sentito ringraziamento per il lavoro svolto”.