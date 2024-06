Decreto agricoltura, Simiani: “Realizzare invaso per Albegna per prevenire crisi idrica e alluvioni”

Grosseto. “L’invaso del fiume Albegna, in provincia di Grosseto, va inserito tra le opere previste dal Decreto agricoltura che il Commissario di Governo avrà la priorità di realizzare contro la crisi idrica. Si tratta di un intervento fondamentale per contrastare con efficacia sia la siccità, che è oggi un problema anche per il sud della Toscana, e prevenire sia ulteriori alluvioni che purtroppo ciclicamente si abbattono sulla Maremma”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani, annunciando la presentazione di un emendamento al provvedimento attualmente in discussione al Senato.

“L’idea progettuale prevede di intervenire su un tratto di circa 10 chilometri del fiume Albegna, compreso tra le confluenze del fosso Sanguinaio a monte ed il fosso Voltamarcia a valle, all’interno dei comuni di Magliano in Toscana, Manciano e Scansano, Roccalbegna e Semproniano, al fine di laminare le eventuali portate di piena. Questo intervento porterà benefici a tutto il territorio compreso Orbetello ed Albinia, recentemente devastati dalle inondazioni. Mi auguro che questa proposta venga sostenuta dai parlamentari di destra della nostra provincia ”: conclude Marco Simiani.