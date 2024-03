Rinnovo del Consiglio provinciale: eletti 6 consiglieri di centrodestra e 4 di centrosinistra

Grosseto. Domenica 17 marzo, in serata, si è chiuso lo scrutinio per le elezioni dei nuovi consiglieri provinciali di Grosseto: hanno votato con metodo ponderato i sindaci e i consiglieri eletti nei 28 comuni della provincia. Il risultato ha decretato una maggioranza di centrodestra: siederanno nel nuovo Consiglio provinciale 6 consiglieri di centrodestra e 4 di centrosinistra.

“Auguro buon lavoro a tutti i consiglieri neoeletti – ha commentato il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola -. Nessuna sorpresa per il risultato 6 a 4, che vede una maggioranza in Consiglio provinciale di centrodestra. Il voto rispecchia la situazione dei Comuni nella provincia di Grosseto, essendo espresso dai sindaci e dai consiglieri comunali dei 28 Comuni del territorio. Ora si apre una nuova fase, il mandato del presidente dura 4 anni, mentre quello del Consiglio provinciale 2 anni e non c’è alcun meccanismo di fiducia-sfiducia col Consiglio. Continuerò pertanto a lavorare con il massimo impegno come ho sempre fatto sino ad oggi, instaurando un rapporto positivo e di leale collaborazione con tutti i consiglieri provinciali, con i quali condividerò e concorderò programmi e progetti, nell’interesse dei cittadini dell’intero territorio provinciale. Il coinvolgimento di tutti i consiglieri provinciali sarà massimo”.

I risultati

Per il centrodestra sono stati eletti: i consiglieri di Fratelli d’Italia, Michele Vaiani, 7560 voti, Guendalina Amati, 7290 voti, Danilo Baietti, 6858 voti; il consigliere di Forza Italia Amedeo Gabbrielli, con 9377 voti; il consigliere di Nuovo Millennio Angelo Perrone ,con 6812 voti; il consigliere di Nuovo Orizzonte Civico Alfiero Pieraccini, con 8490 voti.

Per il centrosinistra i consiglieri provinciali del Partito Democratico, Ciro Cirillo, con 8996 voti, e Monica Fanciulli, con 6082 voti; il consigliere indipendente di centrosinistra, Gianfranco Chelini, con 7089 voti; il consigliere di Sinistra Italiana Valentino Bisconti, con 6500 voti.