Tirrenica, Simiani: “Ministero annulla il question time a Montecitorio”

Grosseto. “Sul presunto completo finanziamento della Tirrenica annunciato dal Ministro Salvini non solo non abbiamo ancora avuto alcuna informazione, nonostante gli atti ufficiali (interrogazione dello scorso 13 dicembre) presentati in queste settimane, ma il Ministero delle infrastrutture ha addirittura annullato il question time previsto ieri a Montecitorio, che avrebbe dovuto chiarire i contorni di una vicenda ancora per tutti non chiara.

Sgombriamo ogni dubbio: saremmo felicissimi se tutte le risorse fossero state stanziate, ma purtroppo il Ministro Salvini ha dimostrato di non essere affidabile, scordando le promesse elettorali e togliendo addirittura soldi già stanziati per molte opere in Toscana. Sulla Tirrenica, quello che sappiamo oggi è che il Ministero delle infrastrutture, nonostante si fosse impegnato ufficialmente entro dicembre 2023 a presentare al Cipess il nuovo schema di contratto tra Anas e Mit, non ha ancora rispettato le scadenze, e l’improvviso annullamento della discussione della nostra interrogazione ci lascia perlomeno perplessi”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente e dei lavori pubblici di Montecitorio.