Italia Viva, eletto il presidente della zona nord: ecco chi è

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si è tenuto nei giorni scorsi a Castiglione della Pescaia il congresso di Italia Viva per l’elezione del presidente della zona nord.

Franco Lippi, 72 anni, è stato eletto per acclamazione.

Il coordinamento zona nord di Italia Viva comprende i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Gavorrano, Montieri e Monterotondo Marittimo.

“Ringrazio tutti gli amici iscritti che mi hanno accordato la loro fiducia – ha dichiarato Lippi -, da parte mia cercherò di fare tutto il possibile affinché il nostro contributo di serietà e concretezza sia di aiuto a sempre un maggior sviluppo della nostra zona”.

“Ma devo dire – ha continuato Lippi – che, appena passata la fase congressuale, bisogna subito mettersi al lavoro in funzione delle scadenze elettorali amministrative della prossima primavera che riguarderanno molti comuni dell’intera zona, a partire da Follonica, unico comune al di sopra dei 15.000 abitanti oltre al capoluogo. Lì, in base alle condizioni che si creeranno, potremmo presentarci da soli o in una coalizione di area”.

“Negli altri comuni – ha concluso Lippi – valuteremo il profilo degli eventuali candidati proposti e lavoreremo per far parte di coalizioni che dovranno essere necessariamente in linea con la nostra direzione provinciale e, di conseguenza, con quella regionale e nazionale”.