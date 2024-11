Smartphone d’Oro 2024: la Asl Toscana sud est candidata al premio nazionale

Grosseto. La Asl Toscana sud est è ufficialmente candidata allo Smartphone d’Oro 2024.

Il premio – ideato e promosso dall’associazione PA Social – è dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche. La Asl Toscana sud est ha candidato il progetto “Pillole di Emergenza – Urgenza”, brevi video dimostrativi per offrire alla cittadinanza consigli utili e pratici in caso di urgenze sanitarie.

Il progetto

Cosa fare se si vene morsi da una vipera? Cosa non dobbiamo fare in caso di incidente? Come funziona la chiamata al 112? Sono domande a cui una risposta pronta e immediata può fare la differenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi. È con questo obiettivo che la Uoc Relazioni interne e comunicazione inclusiva e di equità e dell’Uosd Comunicazione esterna, in sinergia con il Dipartimento dell’emergenza urgenza dell’Asl Toscana Sud Est, ha promosso l’iniziativa rivolta alla cittadinanza per orientare le persone nella gestione delle emergenza di carattere sanitario.

Qui la playlist con le “Pillole Emergenza – Urgenza”: https://youtube.com/playlist?list=PLvIkZVq8LA11JbI9tH883dtvFoXv0eQMm&si=s3-Ll-RieySHADhg

Come sostenere la candidatura della Asl Toscana sud est

Ci due possibilità per esprimere il proprio voto alla Asl Toscana sud est al premio Smartphone d’Oro 2024.

Il primo attraverso la app di PA Social (in questo caso il voto vale doppio). La app di PA Social è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store. Una volta scaricata la app, ci si registra in pochi passaggi (servono mail, nome, cognome e numero di telefono) e si arriva alla schermata dedicata ai voti del premio 2024: basta scegliere l’opzione numero 22, Asl Toscana sud est.

La seconda modalità di voto, dal peso ordinario, si trova sul sito di PA Social: nella sezione “Vota” al seguente link https://www.pasocial.info/registrati-per-votare/. Anche in questo caso servono nome, cognome e mail per registrarsi. Una volta registrati, si potrà selezionare il progetto preferito e riconfermare il voto con la mail.

È possibile votare il progetto della Asl Toscana sud est scegliendo l’opzione numero 22.