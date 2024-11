Torna la “Festa del buco unto”: un weekend ricco di iniziative in paese

Civitella Marittima (Grosseto). Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, il Frantoio delle Colline ardenghesche e le vie del borgo storico di Civitella Marittima si animeranno per il tradizionale appuntamento della “Festa del buco unto“, giunta alla sua XVII edizione.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Civitella Marittima con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico e in collaborazione con il Consorzio olivicoltori delle Colline Ardenghesche, Banca Tema, Emergency e Canguasti Teatro. Protagonista assoluto della kermesse sarà come sempre l’olio nuovo del territorio civitellino, che nella “Festa del buco unto” si presenta ad intenditori e consumatori e trova il suo primo lancio sul mercato.

Il programma

Ricchissimo il programma degli eventi, che si aprirà già venerdì 8 novembre alle 21.30 con la novità dell’anteprima “Unti in Piazza”, organizzata dai giovani della Pro Loco di Civitella Marittima.

Sabato 9 e domenica 10 novembre spazio ad importanti iniziative legate al turismo del territorio, come trekking e ciclo-pedalata in collina, visite guidate al Frantoio delle Colline ardenghesche, mostre e convegni sull’ olio. Si proseguirà con lo spettacolo teatrale “L’Oro di Civitella”, a cura di Canguasti Teatro, e di rievocazione storica, con l’esibizione de I Rullanti dell’Ardenghesca, per arrivare fino a tarda sera con le esibizioni di tante live–band e dj set. Stand gastronomico e cantine aperte sia sabato che domenica, a pranzo e a cena.

“In questa XVII edizione– afferma Franco Angiolini, presidente della Pro Loco di Civitella Marittima – abbiamo voluto rafforzare ancora di più il legame che Civitella ha con l’ olio, che resta ancora oggi il principale prodotto del nostro territorio ed una eccellenza assoluta dell’agricoltura maremmana. Abbiamo quindi pensato di affiancare ai tanti eventi di intrattenimento, iniziative di carattere culturale legate all’ olio (visite guidate, convegni, teatro e musica popolare) che restituiranno ai nostri ospiti l’anima più vera del ‘Buco unto'”.