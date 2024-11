Auto sbatte contro il muro del sottopasso: marito e moglie feriti, trasportati in ospedale

Grosseto. Incidente stradale, intorno alle 10 di questa mattina, al sottopasso di via Giusti, a Grosseto.

Un’auto, con al volante una donna di 66 anni, per cause in corso di accertamento, è sbandata ed ha sbattuto contro il muro laterale del sottopasso, poi ha terminato la sua corsa in mezzo alla strada. A bordo della macchina, c’era anche il marito dell’autista, anch’egli di 66 anni.

Sul posto, sono intervenute due ambulanze della Misericordia di Grosseto e dell’Anpas. Quest’ultima ha soccorso la donna, che è stata immobilizzata con la barella spinale, un collare e il ragno. La 66enne è stata trasportata all’ospedale di Grosseto in codice 2 per un trauma cranico.

L’altra ambulanza ha trasportato il marito, sempre in codice 2, all’ospedale cittadino.