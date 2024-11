I ragazzi della V B si ritrovano a trenta anni dal diploma: cena ricca di ricordi e aneddoti

Grosseto. Si sono ritrovati a trent’anni dal diploma in una serata ricca di ricordi.

Sono i ragazzi della V B Elettrotecnica dell’Iti “Porciatti” di Grosseto, anno 1993-’94. Una cena che si è svolta all’agriturismo Il Melograno, cui hanno partecipato dodici dei quindici alunni che sostennero la maturità.

“In questi anni – ricordano gli ex studenti – non ci siamo mai persi di vista e siamo sempre rimasti in contatto. Con cadenza più o meno annuale ci siamo ritrovati e in occasione dei dieci, venti e trenta anni abbiamo cercato di essere quanti più possibile, considerando che alcuni di noi non vivono più in Maremma”.

Un’amicizia ed un legame nati sui banchi e che non si è mai perso. “La nostra fortuna – hanno ricordato i ragazzi di allora – è stata quella di essere una classe molto unita, che si frequentava anche fuori da scuola. Questa amicizia è stata facile da mantenere anche dopo il diploma, seppur con il tempo gli impegni universitari, per chi ha proseguito, di lavoro e di famiglia ci hanno fatto prendere strade diverse. Questo però non ci ha impedito di restare in contatto e, come ci impegnammo nella prima cena dopo il diploma, di continuare ad incontrarci con cadenza almeno annuale. Peraltro, da qualche tempo tutto è stato reso più semplice dalla creazione della chat di classe”.

E così, anno dopo anno, è giunto anche il trentesimo anniversario.

“Volevamo festeggiarlo a luglio, nel giorno esatto in cui l’ultimo di noi ha terminato gli orali della maturità – ricordano -, ma non era facile riunire tutti, compreso chi vive fuori. Allora abbiamo optato per una data autunnale e così è stato”.

Un ricordo va ai professori, alcuni dei quali non ci sono più. “Abbiamo brindato alla memoria di chi non c’è più e di chi è sempre con noi – ricordano gli ex alunni dell’Iti –. Fino a qualche anno fa abbiamo invitato alle cene anche alcuni nostri ex docenti con cui eravamo rimasti in contatto. Purtroppo alcuni di loro non sono più con noi, anche se lo sono ancora nei nostri ricordi e negli aneddoti del periodo scolastico”.

Questo il gruppo degli ex alunni della ex V B che si è ritrovato a trenta anni dal diploma: Riccardo Barzagli, Filippo Bianucci, Fausto Capanni, Andrea Cortecci, Mirko Falchi, Marcello Mancini, Marco Martellini, Andrea Moschini, Fabio Pompili, Paolo Tommasi, Carlo Vellutini, Gabriele Venturi.