Ambiente, Simiani: “Nuovo Polo di economia circolare apra la strada ad altre multiutility”

Grosseto. “Il via libera della Conferenza dei servizi ai lavori per realizzare il polo integrato dell’economia circolare di Follonica è un passaggio fondamentale per l’intera provincia di Grosseto. Dopo anni, la buona concertazione tra politica, istituzioni e territori ha individuato una soluzione condivisa ad un problema che si trascinava da anni”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente della Camera, sugli impianti che verranno realizzati da Iren.

“La gestione dei servizi pubblici sta andando, anche in Toscana, verso modelli integrati, capaci di attirare finanziamenti, elevare la qualità e la competitività dell’offerta ed ottimizzare le risorse, salvaguardando comunque il territorio. Questi processi impongono, anche nella nostra provincia, una seria riflessione: se vogliamo ottenere un salto di qualità reale sarà necessario esaminare con attenzione le prossime scelte programmatiche, a partire dal rinnovo dei patti parasociali dell’Acquedotto del Fiora. Su questo tema si è aperta una discussione seria nel Pd provinciale, insieme ai sindaci e agli amministratori del Partito Democratico. Rispetterò la decisione finale ma sono oggi convinto che tali patti vadano disdetti o al massimo rivisti. Al di là delle buone relazioni con Acea, oggi la nascita della nuova multiutility e l’importante investimento di Iren nel nostro territorio, ci impongono di effettuare tutte le verifiche e di intraprendere tutte le possibili nuove relazioni, per ottenere quelle opportunità di sviluppo che migliorino il sistema dei servi pubblici locali nella provincia di Grosseto”: conclude Marco Simiani.