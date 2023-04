Def, Simiani: “Nessuna risorsa per la Tirrenica, da Salvini solo annunci”

Grosseto. “Nell’allegato al Def ‘Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica’, presentato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, non c’è alcuna risorsa per la realizzazione della strada Tirrenica, nonostante gli impegni assunti dal Governo in Parlamento con appositi atti di indirizzo, come il mio ordine del giorno alla Legge di Bilancio approvato il 23 dicembre scorso. Per sbloccare la situazione chiederò al presidente della Commissione Ambiente della Camera di organizzare un’apposita seduta tematica in Prefettura a Grosseto”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

“E’ francamente incomprensibile la politica degli annunci mancati del Governo che continua a promettere di realizzare infrastrutture strategiche per la crescita del Paese senza però individuare le risorse necessarie. Il Ministro Salvini, come peraltro oggi a Siena per l’inaugurazione dei lavori del lotto 9 della Siena – Grosseto, va soltanto a tagliare i nastri ad opere finanziate da altri Governi”: conclude Marco Simiani.