Il Pd: “Dal sindaco attacco sessista a Elly Schlein, Vivarelli Colonna volgare e arrogante”

Grosseto. “ll sindaco è il primo cittadino, una guida amministrativa della città, ma anche una persona che rappresenta un stile comportamentale per la popolazione. Evidentemente Vivarelli Colonna ha nelle sue caratteristiche ‘naturali’ la mancanza di rispetto, l’offesa mascherata dall’ironia”.

A dichiararlo sono Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd, e Demetro Cozzupoli, segretario dell’Unione comunale del Pd di Grosseto.

“I post sessisti rivolti alla neo segretaria nazionale del Pd Elly Schlein non sono diversi da tante altre uscite, unica novità è aver alzato il tiro a livello nazionale forse per ottenere una maggiore visibilità – spiegano Termine e Cozzupoli -. Il rischio è abituarci a questo stile politico senza tenere conto che un sindaco è anche un esempio, un modello per la popolazione che guida (appunto). Non confidiamo che Vivarelli Colonna chieda scusa, che torni sui suoi ‘post’ negandoli. Vivarelli Colonna è così. Sbruffone, sessista, volgare e arrogante”.

“E, allora, poiché confidiamo che in questa città, anche intorno al sindaco, ci siano persone responsabili e perbene, le invitiamo a fermarlo perché Vivarelli Colonna così comportandosi fa danni alla città e ai suoi cittadini – concludono Termine e Capezzoli -. Invitiamo tutti a riflettere. Minimizzare queste esternazioni come semplice ironia è molto grave, in questo modo vengono legittimati comportamenti offensivi e da bulli in seno alla nostra società. I messaggi dovrebbero essere educativi ed edificanti da parte di una istituzione, non questa indecenza”.

Il gruppo consiliare del Pd

“A tutto c’è un limite – dichiara in una nota il gruppo consiliare del Pd di Grosseto -. E’ oramai evidente che il nostro primo cittadino, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, non riesca a fare a meno di social, di ogni genere e grado ‘d’età’, pur di cercare consenso, soprattutto tra i giovanissimi. E ci siamo abituati anche ad essere presenti sulle pagine nazionali, purtroppo mai per meriti di cui vantarsi, ma per episodi alquanto discutibili. E non ci soffermiamo nel rammentare quali siano stati perché come cittadini ce ne vergogniamo e come consiglieri ce ne dissociamo”.

“Abbiamo evitato, nelle occasioni precedenti, di commentare pubblicamente, per non dare ulteriore risalto ai comportamenti che abbiamo ritenuto non condivisibili – prosegue il comunicato –. Ma facciamo una premessa. Ogni azione che in silenzio abbiamo contestato è riconducibile, per la maggior parte, ai suoi profili social ‘personali’. Profili in cui dimentica, però, la figura istituzionale che riveste, lasciandosi andare alla condivisione oltre misura. Ma, data la consapevolezza che egli dimostra sull’uso di questi strumenti, che tanto gli hanno giovato e che ha il merito indiscutibile di saper utilizzare per far sì che la sua popolarità aumenti battuta per battuta, selfie dopo selfie, ci aspettiamo che la medesima consapevolezza lo accompagni quando supera quel limite oltre il quale nessuno dovrebbe andare”.

“E siamo altrettanto certi che il nostro primo cittadino, che, come noti politici, ha esordito oramai da tempo sui social della cosiddetta generazione z, abbia non solo la consapevolezza, ma la capacità di conoscere l’effetto e la portata di ogni parola postata, di ogni gesto, di ogni immagine. Glielo chiediamo apertamente, signor sindaco di Grosseto: ha pensato alle conseguenze della sua ultima trovata? Alle ripercussioni che avrà? Ci riferiamo al body shaming rivolto inequivocabilmente alla nostra neo eletta segretaria Elly Schlein – proseguono i consiglieri del Pd -. Ci riferiamo alle immagini che ha postato, ai fotomontaggi che di ironico hanno ben poco, alle discriminazioni e derisioni nei confronti di una persona per via del suo aspetto fisico. Che si tratti di una donna non fa altro che far sì che le sue frasi e battute siano anche sessiste. Ma sono soprattutto un cattivo e pessimo esempio. E non siamo preoccupati neppure per Schlein, che, se ha saputo prendere in mano le redini del Partito Democratico, non si abbatterà certamente per le sue considerazioni di cui siamo certi si farà una ragione. Siamo preoccupati per ciò che i suoi followers e sono tanti lo sappiamo noi, lo sa anche lui, possono sentirsi legittimati a fare dopo i suoi post, perché lo ha fatto lui per primo”.

“Lui che è primo cittadino, lui che rappresenta un’Istituzione, lui che ha iniziato questo secondo mandato da sindaco annunciando che avrebbe avviato campagne di sensibilizzazione contro il bullismo. Lui che a quanto pare piacerebbe ai giovani. Ora gli chiediamo di dare l’esempio: chieda scusa, cancelli quei post perché sono potenzialmente pericolosi, torni sui suoi passi, dica che ha sbagliato, che non ci ha riflettuto abbastanza, che comprende quanto sia facile lasciarsi andare alla moda social di attaccare futilmente qualcuno perché dietro la tastiera è facile farlo – termina il comunicato –. Le scuse noi le pretendiamo e ribadiamo non solo ad Elly Schlein, ma ai giovani tutti, ai quali ha dato un pessimo esempio. Lo ammetta signor Sindaco, perché in questo caso sì che darebbe un insegnamento. L’attacchiamo, quindi, per darle un’opportunità. Non la sprechi. Sappiamo che sa fare molto meglio di così”.

La Conferenza delle donne democratiche

“Il sindaco del Comune di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha di nuovo perso l’occasione di impiegare il proprio tempo a lavorare per il bene delle cittadine e dei cittadini che rappresenta, dedicando energie ad architettare, creare e pubblicare sui social vili e gravi attacchi sessisti ai danni della neo-eletta segretaria del Partito Democratico Elly Schlein – dichiara, in un post sulla sua pagina Facebook, la Conferenza delle donne democratiche della provincia di Grosseto -. Un chiaro esempio di bodyshaming della peggior specie, con l’aggravante che ad aver preso di mira la leader del Pd è un primo cittadino, un uomo delle istituzioni, una persona che, almeno in teoria, dovrebbe ben conoscere il confine tra dialettica politica e rispetto”.

“L’auspicio è che Vivarelli Colonna riacquisisca lucidità e chieda scusa a Schlein, alla comunità del Pd e a tutte e tutti i cittadini che rappresenta per i contenuti pubblicati. L’invito a chi politicamente lo circonda e affianca è a prenderne le distanze. Il body shaming è una forma di violenza velata, subdola, un attacco al corpo e all’immagine – termina il post -. Non si faccia finta di nulla“.

Marco Simiani

“Il sindaco di Grosseto è palesemente offensivo e non capace di confrontarsi sui contenuti: chi utilizza la denigrazione fisica come strumento di confronto politico va condannato senza se e senza ma. Come cittadino di Grosseto sono imbarazzato ed indignato per le offese verso Elly Schlein. Mi aspetto le scuse e la presa di distanza della destra e del premier Meloni. In politica il rispetto reciproco è l’architrave della nostra Carta costituzionale. Io l’ho sempre fatto, qualcuno stasera evidentemente no”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato Pd, sul post Facebook sessista del primo cittadino di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, nei confronti delle neo segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.