Additivi alimentari, aromi e oli essenziali: se ne parla in un incontro gratuito di Cna e Asl

Grosseto. È in programma per martedì 11 giugno, dalle 14.30 17.30, nella sede di Cna Grosseto, in via Birmania 96, il seminario dal titolo “Additivi alimentari, aromi ed oli essenziali: la nuova normativa per il riconoscimento delle attività ai fini della detenzione e della commercializzazione“: un appuntamento pensato per le imprese del settore, che producono, conservano e commercializzano aromi, ed esteso anche ai funzionari delle associazioni di categoria interessate al tema.

Conoscere le tecniche per gestire le materie prime nel settore agroalimentare è fondamentale per la sicurezza del cliente, il rispetto delle norme e la qualità del prodotto elaborato. Per questo, Cna agroalimentare Grosseto, in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana sud est, ha organizzato un ciclo di quattro incontri gratuiti dal titolo “Agroalimentare in evoluzione: normative e pratiche di eccellenza” che, visto l’interesse suscitato, sarà riproposto il prossimo autunno, permettendo così agli interessati di approfondire nuove tematiche.

Intanto, martedì prossimo sono previsti gli interventi delle dottoresse Stefania Bocci, Giovanna Liberati, del dottor Marcello Periccioli, della Asl Toscana sud est, e della dottoressa Vanessa Bettini.

Per aderire all’incontro è possibile scrivere a d.pizzetti@cna-gr.it o chiamare il numero 335.1474729.