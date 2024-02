Una nuova sede per la Mediateca digitale della Maremma: “Sarà il centro della cultura”

Grosseto. La Provincia di Grosseto ha affidato all’associazione Kansassiti aps, tramite procedura ad evidenza pubblica, la concessione triennale in comodato d’uso gratuito dell’immobile situato a Grosseto, in via Chiasso delle Monache, in pieno centro storico, per dare vita, con la collaborazione della rete di associazioni aderenti al progetto, ad un centro aggregativo per giovani talenti, competenze e creatività, che possa contribuire al fermento culturale della città.

Il progetto

Il progetto denominato “Mediateca, memoria libera“, che è stato presentato in conferenza stampa, prevede di realizzare nell’immobile di via Chiasso delle Monache di proprietà della Provincia, la sede della Mediateca digitale della Maremma, allestendo gli spazi con attrezzature innovative dedicate alla scannerizzazione e al recupero delle vecchie bobine e con postazioni monitor ad altissima risoluzione per la visione in streaming dei materiali recuperati.

Fu la Provincia di Grosseto nel 2008 a finanziare la realizzazione di un catalogo e la digitalizzazione di oltre 100 pellicole girate in Maremma allo scopo di salvaguardare il patrimonio filmico del territorio. Il progetto consentirà, dunque, di proseguire e ampliare il percorso avviato. Le altre numerose associazioni coinvolte, avvalendosi di una collaborazione già avviata, proporranno delle attività per coinvolgere le nuove generazioni in esperienze legate alle arti visive e al linguaggio audiovisivo. Incontri, dibattiti e laboratori, saranno al centro della proposta progettuale insieme alla rigenerazione urbana degli spazi. Tutte le attività saranno inclusive, gratuite e guidate da operatori esperti.

“Questa conferenza vuole illustrare un progetto di cui sono orgoglioso – ha dichiarato Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –, perchè rivitalizza un immobile nel centro storico di Grosseto. E’ stato pubblicato un bando vinto dall’associazione Kansassiti, che farà diventare questa struttura un centro di aggregazione per giovani. Il bando e l’assegnazione del progetto sono il contributo della Provincia alla rigenerazione e alla rivitalizzazione del centro storico”.

Tra le varie azioni è prevista anche la predisposizione di una sala montaggio e post-produzione video e la realizzazione di una biblioteca ad uso pubblico indirizzata in primo luogo agli studenti del corso di Scienze storiche del patrimonio culturale del Polo universitario grossetano, con oltre 100 volumi e manuali sul cinema e una preziosa collezione di oltre 200 sceneggiature di film mai realizzati.

“Siamo molto contenti di aver ottenuto questa possibilità – ha sottolineato Francesco Ciarapica, presidente dell’associazione Kansassiti -. L’immobile è situato in una posizione strategica, vicino al Polo universitario e nel cuore del centro storico e diventerà un luogo di ritrovo per gli adolescenti. Avremo la gestione per tre anni e questo ci permette di sviluppare il progetto a lungo termine. Kansassiti creerà una stanza legata alla digitalizzazione di vecchie bobine e videocassette, ci sarà una sala proiezioni per un cineforum e sarà realizzata una biblioteca dedicata al cinema. Clorofilla Film Festival realizzerà in questa sede incontri e corsi cinematografici e sarà ospitato l’archivio fotografico dei Fratelli Gori, mentre Francesco Falaschi e Alessio Brizzi terranno la scuola di regia e sceneggiatura”.

“Collaboriamo da tempo con Kansassiti – ha aggiunto Pietro Ceciarini, della cooperativa Le vie dell’orto -. Ci occupiamo di rigenerazione urbana e il progetto della Mediateca viene incontro a questa finalità”.

“Il centro storico è abbastanza spento in proporzione alle sue possibilità – ha dichiarato Lorenzo Rossi, del circolo Arci Khorakhanè -. In questo progetto Arci coordinerà l’esperienza con la rete associativa e si occuperà degli aspetti burocratici, come la partecipazione ai bandi”.

“La commissione che ha decretato il progetto vincitore era composta, oltre che da me, da Elisabetta Giorgi, Barbara Farnetani e Alberto Celata – ha spiegato Francesca Ciardiello, presidente della commissione che ha valutato i progetti presentati -. Ci siamo impegnati nella lettura dei quattro progetti presentati, tutte delle bellissime idee. Abbiamo scelto il progetto di Kansassiti perchè punta a fare rete fra le associazioni e coinvolge i giovani; inoltre, ci è piaciuta l’idea della Mediateca”.

Le associazioni coinvolte nel progetto

Kansassiti Aps; Clan Aps; via dell’Orto aps; Storie di Cinema Aps; Clorofilla, Circolo Festambiente Aps; Archivio Foto Gori aps; Circolo Arci Khorakhanè Aps; Arci Comitato territoriale di Grosseto in collaborazione con Simurg Ricerche.