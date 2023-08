La bilancia Sellari sull’Ombrone torna a vivere: spettacolo di musica e letteratura

Grosseto. Giovedì 24 agosto, alle 21.15, la storica Bilancia Sellari sull’Ombrone prende nuova vita, dopo ormai molti anni in cui ha perso la sua originale funzione di pesca sul fiume, luogo per lo più sconosciuto al quale gli spettatori arriveranno dopo una breve passeggiata dal ponte ciclopedonale in località La Barca, accessibile sia dalla Strada provinciale della Trappola che da Alberese.

È una vita di ritrovo artistico con due grandi artisti: la voce recitante di Sara Donzelli e Stefano Cocco Cantini al pianoforte elettrico, che interpreteranno due dei Racconti fantastici dell’Ottocento che Italo Calvino aveva raccolto in una bellissima antologia in due volumi: “Il fantastico visionario “ e “Il fantastico quotidiano”. È da questo secondo volume che sono stati scelti i due racconti “Il cuore rivelatore” di Edgar Allan Poe e “L’ombra” di Hans Christian Andersen; per Calvino il successo letterario del genere derivava dal fatto che l’elemento soprannaturale al centro di questi intrecci appare sempre carico di senso, come l’insorgere dell’inconscio, del represso, del dimenticato, dell’allontanato dalla nostra attenzione razionale. In “Il cuore rivelatore” una lucida follia si impossessa di un servitore ossessionato dall’occhio scrutatore del padrone, trasportandoci dalla pura quotidianità nei territori dell’orrore; in “L’ombra” un insolito Andersen, di solito associato ai racconti per l’infanzia, ci trascina in un duello surreale tra un uomo e la sua ombra.

La serata, con questi scenari di suggestione tra quotidianità e horror ambientati su una vera e propria terrazza sul fiume, segna l’inizio del progetto 2023 di Dune – Arti Paesaggi Utopie, che Accademia Mutamenti ha voluto e curato con il Parco della Maremma, e che ha come particolarità l’utilizzo del linguaggio dell’arte come strumento di indagine, valorizzazione e connessione con l’ambiente naturale. In questo caso l’intento è di valorizzare una sorta di monumento rurale contemporaneo, come appunto la vecchia bilancia da pesca, in stretta collaborazione con l’associazione Alcedo che ha preso in gestione il luogo e la cooperativa Silva.

Dune diviene dunque anche riscoperta di luoghi attraverso l’arte, in una dimensione dove il paesaggio ha un ruolo fondamentale, in armonia con l’articolo 9 della Costituzione che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica….Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

Dune è realizzato con i contributi di Ministero della Cultura, Comune di Grosseto, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, Pro Loco Alborensis, Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, Santa Maria della Scala di Siena, CasermArcheologica di Sansepolcro, Corpi sul Palco / Teatro Linguaggicreativi di Milano, Polo Bianciardi e Polo universitario grossetano.

Biglietti e informazioni

Biglietti: posto unico al costo di 10 euro, per un massimo di 60 spettatori.

Prevendita on line e programma completo www.dune-utopie.it

Si raccomanda l’acquisto in prevendita

Circuito Ciaotickets (1 euro di diritto di prevendita)

Per informazioni: cell. 388.5850722, e-mail info@accademiamutamenti.it

Ritrovo per gli spettatori: ponte ciclabile sull’Ombrone. Si può accedere dalla Strada provinciale della Trappola o da Alberese.