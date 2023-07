Musica e caccia al tesoro: le frazioni balneari si accendono con la “Street night”

Marina di Grosseto (Grosseto). Venerdì 21 luglio le frazioni di Marina e Principina si animeranno con la “Street Night” organizzata dalla Pro Loco di zona e dal Comune di Grosseto, con la partecipazione della rete e dell’associazione dei Balneari della Maremma.

L’evento avrà due anime, quella legata al divertimento, con una caccia al tesoro per famiglie e per giovani che si svolgerà sia a Marina che a Principina, una legata alla musica di strada, con l’esibizione di due street band per le vie di Marina.

Il programma

Alle 21.30, nella zona centrale di Marina, inizierà lo spettacolo della Marching Band del complesso Miwa e i suoi componenti, affermata cartoon band a livello nazionale in attività dal 1999, nata dalla folle idea di unire le mitiche sigle dei cartoni animati ai ritmi ballabili dello ska, del rocksteady, del reggae, della disco e del punk’n’roll. A differenza della maggior parte delle Cartoon Tribute Band, infatti, i Miwa ripropongono le famose sigle dei cartoni animati con arrangiamenti sempre nuovi e variegati, aggiungendo quella frizzantezza e quell’originalità che le rendono più appetibili ed apprezzabili dal grande pubblico.

Sempre allo stesso orario, ma in zona Sciangai, inizierà invece lo spettacolo di oltre 20 musicisti della Arcidosso Street Band: nata nel 2006 , guidata del maestro Marco Pericci e del presidente Carlo Morganti, questa marching band è formata quasi interamente da giovani e propone un repertorio musicale moderno che spazia dal jazz al funky alla disco e ai classici brani latino americani.

A fare da corollario all’animazione musicale diffusa, sarà proposta una “Street Hunt”, una caccia al tesoro per le vie di Marina e Principina, in collaborazione con la cooperativa Le Orme e i giovani della Gioventù francescana della parrocchia di Santa Lucia di Grosseto.

Questo grande gioco è stato pensato in per un duplice pubblico in una duplice location: dalle 18.30 fino all’ora di cena a Principina a Mare sarà possibile giocare alla versione dedicata alle famiglie con figli fino ai 12 anni.

Dalle 21.15, spostandosi su Marina, sarà possibile giocare, oltre che alla versione per famiglie come nel pomeriggio, anche alla versione “Young”, dedicata ai ragazzi ai giovani tra i 12 e 17 anni.

Per iscrivere la propria squadra, che potrà essere costituita da un minimo di 2 a un massimo 5 giocatori, basterà cliccare sul link https://forms.gle/wvR2dma57HDeyHxL8 e compilare il modulo on line.

Ad ogni squadra iscritta verrà comunicato l’orario di partenza, che sarà scaglionato di 15 minuti (nel pomeriggio a Principina ci saranno 4 partenze scaglionate, 18.30 – 18.45 – 19.00 – 19.15, così come la sera a Marina 21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00)

La partecipazione sarà totalmente gratuita e il premio finale verrà vinto dalla squadra che troverà il tesoro nel minor tempo possibile.

L’assegnazione del premio verrà comunicato in privato alle squadre, che potranno ritirare poi il proprio premio presso la sede della Pro Loco nei giorni successivi in base agli orari di apertura.

“Dopo la Notte bianca di inizio estate – dichiara Loretta Teresini, presidente della Pro Loco di Marina e Principina –, siamo felici di regalare un altro intrattenimento serale con modalità diverse: abbiamo pensato di proporre qualcosa di aggregante, qualcosa di diffuso, qualcosa che spingesse a vivere le strade di Marina e Principina in modo diverso dall’ordinario. Le due street band che abbiamo ingaggiato sono di altissima qualità e siamo certi che il risultato sarà straordinario, così come siamo convinti che la caccia al tesoro possa essere un simpatico momento di aggregazione e divertimento per le famiglie e per i nostri ragazzi.”