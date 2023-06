“Grosseto dei lettori”: sulle Mura torna il festival dedicato alla letteratura

Grosseto. Due giornate di iniziative tra presentazioni, talk, reading e attività per giovani lettori insieme ai protagonisti della letteratura contemporanea: dall’autrice Premio Strega Melania Mazzucco allo scrittore Enzo Fileno Carabba.

Torna per la terza edizione “Grosseto dei lettori“, unica tappa in territorio grossetano de “La città dei lettori”, il festival itinerante che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e associazione Wimbledon Aps, con la direzione di Gabriele Ametrano.

“Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà ad un percorso legato al tema della fiaba. Il 21 e 22 giugno appuntamento presso la Troniera della Pro Loco (piazza del Popolo 3 – Bastione della Rimembranza) con un fitto calendario di eventi a ingresso gratuito realizzati grazie al patrocinio di Ministero della cultura, al patrocinio e sostegno di Regione Toscana e Comune di Grosseto, al supporto e alla collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura e in partnership con Polo culturale Le Clarisse, Pro Loco Grosseto e scuola bilingue di Grosseto (informazioni: www.lacittadeilettori.it).

L’inaugurazione

Il programma sarà inaugurato mercoledì 21 giugno alle 18.30 dalla lectio di Melania Mazzucco sulle grandi figure femminili della storia dell’arte, da Artemisia Gentileschi a Plautilla Briccia, da Frida Kahlo a Georgia O’Keeffe fino a Carol Rama, Louise Bourgeois e Marlene Dumas, a partire dal suo ultimo lavoro “Self-Portrait. Il museo del mondo delle donne” (Einaudi). Avanti alle 19.30 con la presentazione di “Miti e storie del mare” (La nuova frontiera): il ritorno a casa di Ulisse, i viaggi di Sindbad il marinaio, le Sirene, Scilla e Cariddi, la leggenda di Colapesce, la vera impresa di Shackleton e Moby Dick raccontati da Francesco Musolino in dialogo con Clelia Pettini. Chiusura di giornata alle 21.00 con un omaggio al “Barone rampante” di Italo Calvino: la lettura teatrale di Silvio Barbiero a cura di Mare Alto Teatro.

“Grosseto dei lettori” riparte giovedì 22 giugno alle 17.30 con “Io leggo!”, progetto dedicato ai giovani lettori per coltivare in ragazzi e ragazze la passione per libri e storie: in programma letture di fiabe in lingua inglese in collaborazione con la scuola bilingue di Grosseto, per bambine e bambini dai 3 agli 11 anni. Alle 18.30 il giornalista e scrittore Gigi Paoli terrà un intervento intitolato “Dal giornalismo alla narrativa: il linguaggio dei nuovi autori”, introdotto da Gabriele Ametrano, e alle 19.30 Enzo Fileno Carabba – nell’ambito del focus “Sulla fiaba”, con la curatela diretta di Ametrano – prendendo le mosse dal suo “Il giardino di Italo” (Ponte alle Grazie), condurrà il pubblico in un viaggio, tanto più vero quanto più immaginario, alle origini di quella tensione perenne tra razionalità e fantasia da cui originerà una delle più limpide voci del nostro Novecento, quella dello scrittore Italo Calvino. Si chiude alle 21.00 con Memo Remigi, che, in conversazione con Luca Agresti, introdurrà al pubblico la sua autobiografia “Sapessi com’è strano” (Sperling & Kupfer): carriera e vita privata, passato e presente, ricordi meravigliosi e drammatici e una voglia di vivere che, anziché attenuarsi, diventa sempre più travolgente, mantenendo quella leggerezza che lo rende un personaggio senza tempo.

“Anche quest’anno accogliamo a Grosseto ‘La città dei lettori’, l’evento di rilevanza nazionale dedicato al libro e alla lettura dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti -. La nostra amministrazione si impegna da tempo per fare in modo che la lettura sia al centro delle azioni culturali cittadine. Sono tanti i soggetti che collaborano affinché questo accada, dalle librerie, alle associazioni culturali e, infine, alle scuole. Ed è proprio grazie alla collaborazione di tutti che Grosseto ha infatti ottenuto il riconoscimento di ‘Città che legge'”.

”Si sono appena conclusi gli incontri della nuova edizione del festival a Firenze – dichiara il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Luigi Salvadori – e già riprende il viaggio sul territorio regionale che, entro l’anno, interesserà complessivamente ben 18 centri. La grande affluenza a Villa Bardini ha confermato l’assoluta autorevolezza della manifestazione e il crescente interesse, anche da parte dei giovani, verso il libro e il confronto con gli autori come occasioni di arricchimento culturale. Un segno di grande speranza in questo momento non certo tra i più sereni per la nostra storia ”.

“L’impegno de ‘La città dei lettori’ è oramai chiaro: portare un format oramai riconosciuto a livello nazionale e radicarlo nelle esperienze dei luoghi che ci accolgono – aggiunge Gabriele Ametrano, direttore del progetto e presidente dell’associazione Wimbledon Aps –. Quest’anno il focus del festival è la fiaba, a cui dedichiamo spazio e parole sia per tornare alle origini della letteratura riportando il racconto orale nel nostro tempo, sia per celebrare Italo Calvino e il suo importante lavoro di raccolta delle fiabe italiane, sia per esplorare e conoscere le fiabe dei giorni nostri. Sono proprio questi gli elementi che abbiamo voluto evidenziare nel programma della terza edizione di ‘Grosseto dei lettori'”.

“Ospitare la terza edizione di ‘Grosseto dei lettori’ – dichiara il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari – sono il frutto e la conferma della grande attenzione che la nostra città ha dimostrato di riservare al mondo dei libri e della lettura, a partire dall’adesione al progetto ‘Città che legge’. Siamo orgogliosi di aver consolidato il rapporto con il festival ‘La città dei lettori’ e reso Grosseto una tappa ormai fissa del programma della manifestazione, anche grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Anche quest’anno ci attende un programma particolarmente coinvolgente, che vivremo in una sede tutta nuova come la Troniera della Pro Loco al Bastione della Rimembranza. Un appuntamento da non perdere per tutta la nostra comunità”.

I prossimi appuntamenti

Il percorso de La città dei lettori – partito il 25 maggio e già passato da Prato, Firenze a Villa Bardini, tradizionale fulcro e cuore della manifestazione, Poggibonsi (Siena) e San Miniato (Pisa) – continuerà per il quarto anno consecutivo ad Arezzo dal 24 al 26 giugno per proseguire poi con una prima edizione a Montaione (Firenze) dal 30 giugno al 2 luglio. In continuità con i due anni passati torna l’appuntamento a Villamagna – Volterra (Pisa), il 2 luglio, e a Montelupo Fiorentino (Firenze), dal 6 al 7 luglio. Ancora: seconda edizione per Monteriggioni (Siena) dal 21 al 22 luglio, prima per Vicchio (Firenze) dal 31 agosto al 3 settembre, terza per Calenzano (Firenze) dal 7 al 9 settembre e per Campi Bisenzio (Firenze) dal 13 al 14 settembre. Un’ulteriore prima edizione a Piombino (Livorno) dal 15 al 16 settembre, e poi ancora conferme: per il terzo anno consecutivo a Bagno a Ripoli (Firenze), dal 22 al 24 settembre, e per il secondo a Lucca, dal 30 settembre al primo ottobre. Poi seconda edizione a Impruneta dal 27 al 28 ottobre e prima a Cavriglia (Arezzo) in date da destinarsi.

Otto le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento “Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

La città dei lettori è un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e associazione Wimbledon Aps.

Con il patrocinio di Ministero della Cultura, Polizia di Stato (nelle date fiorentine), Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze ed Estate fiorentina (progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo sociale europeo, nell’ambito del Programma operativo Città Metropolitane 2014-2020), Comune di Arezzo, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Cavriglia, Comune di Grosseto, Comune di Impruneta, Comune di Lucca, Comune di Prato, Comune di Montaione, Comune di Montelupo Fiorentino, Comune di Monteriggioni, Comune di Piombino, Comune di Poggibonsi, Comune di Pontassieve, Comune di San Miniato, Comune di Vicchio, Comune di Volterra.

Con il supporto e la collaborazione di Unicoop Firenze, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Grosseto Cultura, Publiacqua, IED Firenze e International Motors.

Con la collaborazione di Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, Palazzo Pfanner, Arci Villamagna.

Con il supporto tecnico di Giunti al Punto librerie, Hotel Silla Firenze, Taxi Firenze 055 4390.

In partnership con Patto regionale per la lettura toscana, Centro per il libro e la lettura, Città che legge, Biblioteche comunali fiorentine, biblioteca Città di Arezzo, biblioteca di Bagno a Ripoli, biblioteca civica di Calenzano, biblioteca di Pontassieve, biblioteca di Poggibonsi, Premio Strega, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Premio Italo Calvino, Premio Chianti, L’indice dei libri del mese, Accademia di Belle arti di Firenze, Scuola Holden, Centro Pecci Prato, Scripta / En plain Air, Libreria Brac, Sale Sant’Ambrogio in festival, Teatro del Sale, Corri la Vita, Polo culturale Le Clarisse, Pro Loco Grosseto, Testo [Come si diventa un libro], Libernauta, Jump, Ditta artigianale, Fenysia Scuola di Linguaggi della Cultura, Associazione La scintilla, Associazione interazioni elementari, Libreria Farollo e Falpalà, La casa sull’albero, Libreria Lucca Sapiens, Libreria Liberocaos, Busajo Olnus, Biro, Il Mignolo, Il Reporter, Lungarno.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Solo per gli appuntamenti del ciclo “Paesaggi letterari “è consigliata la prenotazione a: paesaggiletterari@lacittadeilettori.it

Per ulteriori informazioni www.lacittadeilettori.it

Su Facebook: La Città dei Lettori

Su Instagram: @lacittadeilettori #lacittadeilettori

Su LI: La Città dei Lettori