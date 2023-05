“I Visionari”: al via la mostra al Polo culturale Le Clarisse

Grosseto. Antonio Bueno, Remo Brindisi, Antonio Possenti e Luca Alinari. Quattro pittori che hanno anticipato la visione di un mondo socialmente ed ecologicamente sostenibile. È la mostra “I Visionari“, al Polo culturale Le Clarisse, da venerdì 5 maggio.

La mostra

L’esposizione, curata dal direttore del museo Mauro Papa, rientra nella manifestazione “Amico museo” promossa dalla Regione Toscana e presenta 16 opere di proprietà del Comune di Grosseto, custodite nella collezione d’arte delle Clarisse: quattro opere di Antonio Bueno, tra cui una “Annunziata” del 1969, tre opere di Remo Brindisi, tra cui una “Maternità” del 1950, cinque opere di Antonio Possenti, due di Luca Alinari, una di Nanda Vigo e una di Federico Bonaldi. L’inaugurazione è in programma alle 18 di venerdì 5 maggio con una visita guidata curata dal direttore Mauro Papa: il costo per partecipare alla visita guidata è di 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura).

La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 4 giugno, il giovedì e il venerdì con orario dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; il biglietto d’ingresso costa 2 euro (gratuito per soci Fondazione Grosseto Cultura) oppure 5 euro compresa la visita al Museo Luzzetti. Per visite guidate in altri giorni scrivere a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it. Informazioni: tel. 0564.488066, 0564.488067 e 0564.488547; e-mail clarissearte@fondazionegrossetocultura.it o collezioneluzzetti@gmail.com.

«”I Visionari” – dichiara Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse – è una mostra che rientra nella più ampia manifestazione “Amico Museo”, promossa dalla Regione Toscana: il Polo culturale Le Clarisse, infatti, è un museo di rilevanza regionale e questo ci consente di promuovere eventi di qualità, riconosciuti dalla Regione Toscana. Gli artisti protagonisti di questa esposizione hanno fatto della giustizia sociale e del rispetto delle pratiche democratiche, cosmopolite e ambientali i principi ispiratori della loro pratica pittorica e le loro opere possono essere definite fantastiche e surreali».

Gli eventi collaterali

Per tutto il periodo di esposizione della mostra, il Polo culturale Le Clarisse propone anche eventi collaterali dedicati ai più piccoli, a cura degli operatori di PromoCultura: i laboratori didattici “Storie in mostra” (sabato 6 maggio, alle 17.30) “Il mare immaginario” (venerdì 19 maggio, alle 17.30), “Atelier Luzzetti” (domenica 21 maggio, alle 17.30) e “Speak English at the museum – special edition” (giovedì 25 maggio, alle 17.30). Il costo di partecipazione ai laboratori è di 4 euro: anche in questo caso è possibile prenotare scrivendo a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it o chiamando il numero 0564.488066.