Rissa e coltellate di notte in città: tre uomini feriti, sono in gravi condizioni

Grosseto. Intervento del 118, poco dopo le 2 di questa notte, per una rissa con arma bianca fra tre uomini in via Adda, a Grosseto.

Sul posto sono intervenute l’automedica e due ambulanze della Misericordia di Grosseto. Sul posto, anche le forze dell’Ordine.

Un uomo di 18 anni è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 3, un altro uomo, di 28 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2.

Una terza persona è stata soccorsa in via Beethoven, da un’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, e trasportata in codice 3 all’ospedale del pronto soccorso di Grosseto.

Alle 3.50, l’uomo di 28 anni è peggiorate ed è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3.