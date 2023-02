Atto vandalico in piazza San Francesco: individuati i responsabili

Grosseto. Nella serata di lunedì 2 gennaio i vandali avevano nuovamente imbrattato i muri di alcune strutture storiche del centro di Grosseto, come quelle di piazza San Francesco e del Chiasso delle Monache.

L’amministrazione comunale di Grosseto si era già incaricata di ripulire le pareti di alcuni palazzi che negli anni erano stati sporcati con la vernice spray. Purtroppo, i lavori erano risultati vani.

Grazie alla segnalazione di un cittadino, alle telecamere di sicurezza e ad un’indagine successiva, la Polizia Municipale è riuscita a rintracciare i responsabili.

“Siamo amareggiati nel constatare il poco rispetto di alcune persone nei confronti dei beni comuni – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale –: rinnoviamo il nostro impegno per la pulizia e il mantenimento delle strutture storiche e ci auguriamo che queste spiacevoli vicende non si ripetano più. In caso contrario continueremo a perseguire i colpevoli come questa volta“.