“Il Consiglio in Comune”, ecco il libro che esalta il lavoro dei consiglieri: “Ruolo fondamentale”

Grosseto. Si intitola “Il Consiglio in Comune” il volume che, attraverso parole e immagini, racconta i primi due anni e mezzo del mandato del presidente Fausto Turbanti e di tutti i consiglieri dal 26 ottobre 2021, giorno dell’insediamento, al 30 giugno 2024.

Il libro

Dopo una prima parte con i numeri del Consiglio e delle commissioni, una sezione è dedicata alla Festa della Toscana, che ha sempre visto il coinvolgimento degli studenti grossetani.

Nelle pagine successive si entra nel vivo delle attività che, sempre con la partecipazione dei consiglieri, si sono svolte nella sala principale dell’amministrazione, vale a dire le cittadinanze onorarie, le civiche benemerenze, la cerimonia in ricordo del bombardamento di Pasquetta, la presentazione del centenario dell’Aeronautica, il progetto “Bella storia” e l’implementazione delle funzioni dell’aula, a cui si aggiungono la campagna per incentivare la donazione di sangue e la creazione di una sala stampa istituzionale.

Spazio poi al “Consiglio fuori dal Comune“, ossia alle iniziative che hanno portato consiglieri e amministratori fuori dal Municipio, come avvenuto per le visite al reggimento Corazzieri e al museo del reggimento Savoia Cavalleria e per il Consiglio straordinario al Cemivet, prima volta in assoluto in una base militare. Attraverso l’utilizzo dei codici Qr, inoltre, è possibile rivedere i video realizzati in occasione di alcuni degli eventi descritti nel volume.

E, infine uno sguardo al futuro, con tante idee ancora da realizzare, tra cui la proposta, ancora allo studio, di rinnovare la sala consiliare con una diversa disposizione degli arredi, soprattutto in un’ottica di migliore fruibilità per le persone disabili, e l’impulso alla transizione digitale con l’aggiornamento costante attraverso la partecipazione agli incontri organizzati dalla Regione Toscana in tema di intelligenza artificiale e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

“Questo libro rappresenta un’iniziativa innovativa e importante – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –: non era mai accaduto, in passato, che un’amministrazione comunale di Grosseto pubblicasse un volume sulle attività svolte durante il mandato. Il libro non vuole tracciare un bilancio di metà consiliatura. A prescindere da questo aspetto, sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto finora. Grosseto è un cantiere aperto: non stiamo eseguendo lavori perchè siamo in purissimità delle elezioni, come succede di consueto, ma perchè vogliamo offrire ai grossetani una città all’avanguardia. Ringrazio il presidente del Consiglio comunale Turbanti, i consiglieri e gli assessori per l’impegno quotidiano e la dedizione con cui lavorano quotidianamente per una Grosseto sempre migliore”.

“Mi sono sempre mosso in prima linea per valorizzare il ruolo dei consiglieri comunali – evidenzia il presidente Fausto Turbanti -. E’ da questo organo che passano infatti le decisioni più importanti per Grosseto. Questo libro è un volume scritto in modo ragionato e bello, è una testimonianza del lavoro svolto in questi due anni e mezzo. Il libro sarà consegnato a tutti i consiglieri comunali, a cui sono dedicate alcune pagine, con le loro foto e i loro indirizzi e-mail; inoltre, saranno stampate circa 200 copie disponibili all’Urp del Comune e la pubblicazione sarà comunque scaricabile grazie al Qr Code presente all’interno del sito dell’amministrazione comunale. Ci tengo a sottolineare che questa opera nasce per dare visibilità a tutti i consiglieri comunali: il loro ruolo è faticoso, carico di sacrifici, ma anche estremamente importante”.

Il volume è pubblicato sul sito internet del Comune di Grosseto nella sezione “Progetti”.