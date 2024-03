Fondazione Grosseto Cultura in lutto: è morto Lorenzo Santoni

Grosseto. Fondazione Grosseto Cultura è in lutto per la morte di Lorenzo Santoni e si stringe alla famiglia del direttore artistico dell’Hexagon Film Festival.

«Siamo vicini ai familiari di Lorenzo in questo momento di grande dolore – dichiarano il presidente Giovanni Tombari e i membri del Cda di Fondazione Grosseto Cultura – per la grave perdita. Con Lorenzo abbiamo condiviso per anni l’organizzazione dell’Hexagon Film Festival, di cui era direttore artistico: con lui ci siamo appassionati ai cortometraggi, abbiamo viaggiato nel mondo attraverso i tanti filmati in gara e conosciuto storie provenienti dagli angoli più disparati del pianeta. La sua passione per il cinema era travolgente. Ciao Lorenzo, ci mancherai».