“Favolosa”: il centro storico si trasforma in una città dei bambini

Grosseto. Arti di strada e circensi, teatro, musica e cultura in un evento dedicato a favole, fiabe, storie e filastrocche messe in scena, raccontate e rivisitate nella fantastica cornice del centro storico di Grosseto.

In città arriva “Favolosa – La città dei bambini“, l’evento gratuito promosso dal Centro commerciale naturale del centro storico in collaborazione con l’amministrazione comunale e Conad Grosseto.

L’iniziativa, in programma giovedì 31 agosto, animerà il centro cittadino con oltre 30 eventi e 60 artisti provenienti da tutta Italia. Sarà la prima edizione di quello che vuole diventare un punto di riferimento annuale del divertimento per tutta la famiglia.

Il programma

Uno spettacolo itinerante, guidato alla streetband Magicaboola, ma anche digitale, grazie alla realizzazione di una landig page nella quale saranno descritte le singole attività e di una mappa interattiva che guiderà gli ospiti per le vie cittadine.

L’evento sarà interamente a misura di bambino. In quest’ottica, i commercianti offriranno “l’aperitivo dei bambini” e proporranno un menù fiabesco; le librerie organizzeranno delle letture per ragazzi e i negozi ospiteranno gare di giochi e fumetti.

Contestualmente a queste iniziative sarà previsto, considerato il periodo, lo Sbaracco: l’iniziativa commerciale che vedrà i commercianti allestire, fuori dal proprio negozio, un “banco” con sconti eccezionali.

“Questa manifestazione è la dimostrazione che l’unità di intenti fra istituzioni e associazioni permette di ottenere grandi risultati – sottolinea il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Ringrazio il Centro commerciale naturale del centro storico, che con il nuovo direttivo ha realizzato subito importanti eventi. Il target di questa iniziativa vuole essere i bambini e rappresenta un ideale collegamento con le festività natalizie, durante le quali organizzeremo molte manifestazioni. ‘Favolosa’ è un evento per tutta la famiglia”.

“Il Centro commerciale naturale del centro storico si è rivitalizzato, è diventato più giovane ed è più concentrato nel realizzare eventi dedicati alle famiglie – spiega Bruno Ceccherini, vicesindaco e assessore alle attività produttive -. Siamo sicuri che a ‘Favolosa’ parteciperanno tanti grossetani. L’ingresso gratuito è un regalo che il Comune e il Centro commerciale naturale del centro storico fanno ai cittadini. La manifestazione si svolgerà il 31 agosto in modo che i grossetani tornati dalle ferie potranno venire in centro. Il nostro obiettivo è far sì che questo evento si ripeta ogni anno, magari su più giorni. Il Comune ha contribuito alla sua realizzazione con 20mila euro, Conad con 10mila euro e il Centro commerciale naturale del centro storico con 10mila euro”.

“Ringrazio il Comune per il sostegno a questo evento – aggiunge la nuova presidente del Centro commerciale naturale del centro storico, Agata Renzo –. Il Ccn ha cambiato logo e ha creato una pagina Instagram dove condividiamo le nostre iniziative. ‘Favolosa’ è il nostro primo evento ufficiale e la magia delle fiabe potrà coinvolgere grandi e bambini. Il nostro auspicio è che il prossimo anno la manifestazione duri tre giorni. Il centro storico diventerà una location da favola, con uno spettacolo itinerante che si svilupperà in tutte le vie e in tutte le piazze“.

“Abbiamo deciso di realizzare un grande evento che potesse attirare anche i turisti – sottolinea Veronica Papi, direttrice artistica del Centro commerciale naturale -. Non è stato facile organizzare ‘Favolosa’, in cui saranno protagonisti artisti di caratura internazionale. L’evento si svolgerà dalle 18.30 a mezzanotte. Vogliamo ribrandizzare il Centro commerciale naturale del centro storico con un nuovo sito in cui consultare tutti gli eventi. Ringrazio Confesercenti perchè ci ha dato una grande mano a livello organizzativo”.

“Come associazione di categoria abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza per rilanciare il Centro commerciale naturale del centro storico – chiosa Andrea Biondi, presidente di Confesercenti – e lo abbiamo supportato nell’organizzazione di questo evento”.

“Sono entusiasta del fatto che il Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto abbia un consiglio direttivo giovane – aggiunge Milena Sanna, direttrice di Coldiretti Grosseto -. Coldiretti offre la sua disponibilità a dare il suo contributo all’organizzazione dei prossimi eventi, anche in previsione del Natale”.