Aggressione in centro, il sindaco: “Giustizia assente, Asl e Magistratura dove sono?”

Grosseto. “Come è possibile che una città intera debba essere sotto scacco della follia di una persona con evidenti squilibri mentali?”.

In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, commenta la vicenda che ha visto ieri, in pieno centro cittadino, un uomo straniero colpire con una mazza un cittadino e alcuni tavolini di un bar.

“Visto che spesso ci si diverte a far ricadere la colpa sul sindaco quando succedono simili episodi, mi dispiace, ma in questa occasione non posso proprio accettare di venir tirato in mezzo ed essere preso in giro – continua il sindaco -. Ma solo a me interessa dell’incolumità pubblica, della sicurezza dei cittadini, dei turisti e dei nostri agenti di polizia? Mi pare evidente che ci sia un problema di giustizia. Cosa vogliamo aspettare? Che ci scappi il morto? “.

“Non esiste al mondo che una città, da sempre tranquilla e sicura, come giustamente riferiscono gli ultimi dati prefettizi, arrivi a rassegnarsi e dunque accettare come normali questi episodi. Non esiste nel modo più assoluto che nel giro di una settimana si concatenino tre episodi gravi – termina Vivarelli Colonna -. Non esiste, come Sindaco ho il dovere di combattere e non rassegnarmi mai!”.

Ecco il link al video del sindaco: https://www.facebook.com/AntonfrancescoVivarelliColonna/videos/668465388523490