Inaugurato il superstore Coop al centro commerciale: 2500 mq di area vendita

Grosseto. Grande festa questa mattina, lunedì 12 giugno al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto per l’inaugurazione del superstore Coop.

Dopo gli accordi (siglati il 7 aprile scorso tra Unicoop Tirreno, il socio Conad di Grosseto Clodia Commerciale e la proprietà del centro commerciale Barghi srl) e un mese di chiusura per lavori di ristrutturazione, il punto vendita ha riaperto al pubblico completamente rinnovato.

Il punto vendita

2.500 mq di area vendita, un assortimento completo per la spesa quotidiana che spazia dall’ortofrutta, alla forneria, gastronomia, banco del pesce, macelleria, prodotti alimentari confezionati, vini, cibo per animali, extra alimentare (casalinghi, abbigliamento, libri, cancelleria, etc.).

Il negozio valorizzerà le produzioni dei fornitori locali e proporrà una vasta offerta di prodotti a marchio Coop, sicuri, buoni, controllati, di qualità, a prezzi convenienti e accessibili a tutti.

Vi lavoreranno in media 68 persone.

Gli orari

Orario di apertura: dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 20.30.

L’investimento complessivo sostenuto da Unicoop Tirreno è di 1.700.000 euro.

Il bar

Nella galleria commerciale prossimamente verrà aperto anche un bar ristoro Ricò (gestito da Unicoop Tirreno), sul modello del ristorante presente al centro commerciale Maremà.

Le iniziative

I festeggiamenti alla Coop andranno avanti nel pomeriggio di lunedì 12 giugno e nei giorni seguenti. Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza.

Oltre alle offerte commerciali, agli sconti per i soci e ai prodotti in promozione, le persone che dal 12 giugno al 5 luglio diventeranno soci Unicoop Tirreno riceveranno 25 euro (pari alla quota associativa una tantum) in buoni spesa. La campagna è valida anche negli altri supermercati Coop di Grosseto (informazioni presso il punto di ascolto dei negozi).

Il programma

Tanti eventi aperti alla città per l’inaugurazione del nuovo punto vendita Coop all’Aurelia Antica.

Lunedì 12 giugno, ore 17.00: il giornalista Paolo Mastracca intervista l’AC Roselle con le squadre dei Giovanissimi 2008 e del Sant’Andrea di Magliano 2004.

Martedì 13 giugno, ore 17.00: il Conte Max e i suoi personaggi presentano “W la Coop-pe”.

Mercoledì 14 giugno, ore 18.00: cooking show con i prodotti Coop e lo chef Matteo Donati.

Giovedì 15 giugno, ore 16.00: “Balla con noi!”: balli di gruppo con gli Amici del Ballo Asd.

Venerdì 23 giugno, ore 17.00: evento “Simultanea di scacchi” con l’Asd Mattoallaprossima.

Sabato 24 giugno, dalle 11.00: esibizioni spettacolari di danza con Artistica Grosseto, Inside Original Dancers, Palestra Europa Danza, Ginnastica Grifone.

Domenica 25 giugno, ore 9.00: partenza passeggiata “W la Coop!” con la Uisp, arrivo previsto alle ore 10.30.